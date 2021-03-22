«Повар Путина» пожаловался в российский СК на президента США Джо Байдена 17 22.03.2021, 11:34

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Евгений Пригожин и Владимир Путин

Фото: AP

Пригожин обиделся на объявленное за информацию о нем вознаграждение.

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет РФ с заявлением на президента США Джо Байдена, директора ФБР Кристофера Рэя, главу ЦРУ Уильяма Бернса и министра юстиции Меррика Гарланда. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд», пишет сайт «МБХ-медиа».

В заявлении сказано, что вышеуказанные лица якобы причастны к подстрекательству к похищению человека и купле-продаже человека. Пригожин полагает, что органы госвласти США «преследуют цель похитить меня и лишить свободы под надуманным предлогом без наличия каких-либо объективных доказательств». В заявлении также сказано, что Пригожин не совершал никакого преступления ни на территории России, ни на территории какого-либо иностранного государства, в том числе и США.

В феврале ФБР объявило вознаграждение в размере $250 тысяч за информацию, которая поможет арестовать фигуранта дела о вмешательстве в американские выборы Евгения Пригожина. По данным ФБР, он пытался повлиять на внутреннюю политику США, в том числе на результаты президентских выборов 2016 года.

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