История водителя из Славгорода, который стал «главным оппозиционером района» 22.03.2021, 11:55

Михаил Королев

Михаил Королев рассказал, как менялись его взгляды на жизнь в Беларуси.

Неоднократно осужденный «за политику» 34-летний житель Славгорода Михаил Королев рассказал «Радыё Свабода», как менялись его взгляды на жизнь в Беларуси после возвращения из России.

На днях в Славгородском суде Королева признали виновным в «публичном оскорблении» представителя власти во время исполнения служебных обязанностей и наказали 2 годами «домашней химии». О приговоре написала даже местная районная газета.

В разгар протестов против результатов выборов Королев резко высказался о сотруднике Славгородского РОВД. Следствие велось полгода. Свою вину подсудимый признал, а на процессе заявил, что нехорошо сказал про милиционера со зла. Тем не менее наказание считает политически мотивированным.

«К лучшему мы сейчас не идем, только к худшему»

Михаил Королев родился в Славгороде в 1986 году, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС. Славгородчина тогда попала в зону радиационного загрязнения. Много здешних деревень отселили. Во время медицинского осмотра у малыша обнаружили белокровие, врачи посоветовали родителям ради сына уехать из родных мест.

До 2000 года семья Королевых жила в Псковской области России. Вернуться на родину, по словам Михаила, заставило безденежье. Последние два года, что отец жил на чужбине, ему не выплачивали зарплату, вспоминает он. В Беларуси же заработанное отдавали.

Михаил признается, что белорусская «стабильность» того времени ему нравилась — было с чем сравнивать. После появления собственной семьи отношение к «зажиточной» жизни на родине начало меняться. Тогда же, говорит он, начали формироваться его политические взгляды, которые не совпадали с позицией режима Лукашенко.

«В стране хорошего становилось все меньше, — говорит Михаил. — То, что говорил Лукашенко, расходилось с реальной жизнью. Не зря же люди начали говорить, что хотят жить в той Беларуси, которую показывать по телевидению. К лучшему мы сейчас не идем, только к худшему. Поэтому я поддерживаю протестные настроения».

«Давление со всех сторон»

Михаил Королев замечает, что на президентских выборах 2015 года проголосовал против Лукашенко, однако тогда веры в победу альтернативного претендента не было. На прошлогодних же выборах он поддержал Светлану Тихоновскую. Участвовал в агитационных пикетах за нее в Славгороде, ездил и в соседний Чериков.

«Я готов был поддержать любую альтернативу Лукашенко. Да и большинство из тех, кого знал, были солидарны со мною», — вспоминает настроения предвыборной кампании 2020 года Михаил Королев.

Активист считает, что на избирательных пикетах его активность заметили милиционеры, и так он стал «главным оппозиционером района, деятельность которого взяли под пристальный контроль».

Сразу после выборов Михаил предложил участникам одного из местных чатов обсудить возможность собраться в центре города, чтобы выразить свое отношение к событиям в стране. На собрание тогда никто не пришел, так как определенную площадку оцепили милиционеры. В инициативе Королева оперативники усмотрели организацию несанкционированного массового мероприятия, позже суд оштрафовал его на 81 рубль.

По словам Михаила, протестовать против результатов выборов жители райцентра выходили после 9 августа два воскресенья подряд. В цепи солидарности стояли десятки людей. Потом начали пугать административной и уголовной ответственностью.

По данным Королева, с двумя участниками протестов не продлили трудовые контракты. Кто в разгар протестов не скрывал своих взглядов, те сейчас притаились, опасаясь репрессий.

«Идет давление со всех сторон, — говорит активист. — У меня на балконе висел флаг. Сначала претензий не было, а потом милиционеры начали осматривать дома и высмотрели его. Просили убрать, пугали, поэтому пришлось флаг свернуть. Но мой балкон все равно остается во внимании».

2 года «домашней химии» и 200 рублей компенсации «морального вреда» милиционеру

По словам Михаила Королева, история, которая привела его к наказанию «домашней химией», началась 5 сентября. Просматривая бумаги из суда за несанкционированное мероприятие, активист обратил внимание, что свидетелем его якобы противоправной деятельности был милиционер, и он «со зла» резко высказался о нем в публичном чате.

На следующий день к Михаилу пришли сотрудники местного РОВД и предъявили ему обвинение в оскорблении коллеги. Разбирались с делом полгода. Материалов оперативники собрали на 250 страниц. Провели две лингвистические экспертизы. Активист утверждает, что одна подтвердила его вину, а выводы второй не были однозначны. Осудили его 12 марта.

«На суде я не оправдывался, а признал вину. Сказал, что написал про милиционера на эмоциях», — говорит Михаил.

О его наказании написала даже местная районная газета.

Королев добавляет, что выплатил сотруднику Славгородского РОВД 200 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Отец просит не втягиваться в политику, чтобы не посадили»

2 года «домашней химии » Михаил считает наказанием терпимым, хотя и признает, что оно политически мотивировано. Активист говорит, что у него трое несовершеннолетних детей, и если он дома, то будет зарабатывать для семьи, а не тянуть из нее, как было бы, если бы оказался на обычной «химии». Житель райцентра доволен, что избежал крупного штрафа. В Славгороде он работает водителем на одном из местных предприятий.

Михаил говорит, что у него не уплачен с прошлогоднего ноября еще штраф 270 рублей за перепост «экстремистского» видео. Под арестом остается машина тестя. Тот пытался добиться ее возвращения, но ему напомнили про оппозиционера зятя и троих его маленьких детей.

По словам активиста, его жена придерживается нейтральной политической позиции, но о ситуации в стране знает. Отец же переживает за него и просит не втягиваться в политику, чтобы не посадили.

За бытовые проступки и конфликты с милицией семью Королевых год назад поставили на учет как социально опасную для положения детей. Михаил утверждает, что попасть в такую ситуацию семье в провинции нетрудно, а доказать социальным службам, что дети растут должным образом, почти нереально. Вопрос о снятии с учета должен рассматриваться в мае.

«Зарплата в 500-600 рублей считается в Славгороде хорошей»

Михаил Королев говорит, что многие его земляки спасают семьи от нищеты, отправляясь на заработки в Россию. По его словам, граница хоть и считается закрытой, но «есть проходы, через которые можно прорваться туда, но за то нужно платить». Те же, кто работает на местных предприятиях, зарабатывают менее 500 рублей.

«Зарплата в 500-600 рублей считается здесь хорошей, и на такую работу не пробиться. Однако за такие деньги нужно горбатиться 6 дней в неделю, — объясняет Михаил.

По его словам, люди пожилого возраста, когда началась избирательная кампания, не поняли, что «их жизнь не изменится к лучшему, пока остается у власти Лукашенко». Свою позицию они оправдывали тем, что он им платит пенсию, и к доводам более молодых не прислушивались. Теперь же, говорит он, местные пенсионеры сетуют, что продукты подорожали, а надбавка не покрывает растрат. Признавать, кто виноват, боятся.

Михаил не собирается искать счастья за пределами Беларуси. Он надеется, что и на родине жизнь улучшится. Активист говорит, что для этого необходимо, чтобы власть по-человечески относилась к проблемам простого человека, а не поносила его. По его мнению, люди нуждаются в достойных зарплатах, выборе рабочих мест и уменьшении количества чиновников. Ждать всего этого при нынешнем режиме не приходится.

По словам Михаила, при Лукашенко Беларусь движется к ситуации, в которой находилась Россия в 1990-е годы. Как там жилось, он видел собственными глазами.

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