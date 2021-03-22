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Боррель: ЕС утвердит новые санкции против нарушителей прав человека

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  • 22.03.2021, 11:58
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Боррель: ЕС утвердит новые санкции против нарушителей прав человека
Жозеп Боррель
Фото: dpa

Будет применен новый европейский режим санкций в отношении физических лиц.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Мы собираемся снова применить механизм санкций за нарушение прав человека. Я расскажу об этом подробнее после заседания Совета, если министры утвердят (санкционный пакет)", - сказал Боррель.

Он добавил, что в повестке дня встречи министров будут в основном отношения с Россией. На этой неделе вопрос взаимоотношений с РФ на заседании Европейского совета в четверг и в пятницу должны обсудить лидеры ЕС.

Напомним, ранее послы ЕС согласовали введение новых санкций по новому санкционному механизму против 11 нарушителей прав человека и четырех организаций из ряда стран, в том числе из России.

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