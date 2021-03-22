Протесты ударили по кормовой базе режима 6 22.03.2021, 14:54

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Фото: ТАСС

Для страны с непризнанным правителем внешний финансовый рынок недоступен.

В Беларуси растут дефицит бюджета, долги госкомпаний, цены, внутренний спрос падает, население продолжает забирать деньги из банков. Эксперты полагают, что без разрешения политического кризиса ситуация не изменится, пишет «Независимая газета».

В 2020 году по итогам января-февраля объемы производства в нефтепереработке снизились на 40% к уровню 2019 года, а в химической промышленности – почти на 20%). Хорошо в начале 2020 года сработала и фармакологическая промышленность Беларуси – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отрасль произвела на 28,6% больше продукции. Вероятно, это можно объяснить ростом заболеваемости в связи с эпидемией COVID-19. Кроме того, вклад в промышленное производство внесла холодная зима – по позиции «снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» рост 15,9%. Остальные отрасли промышленности в большинстве своем несколько отстают от аналогичного периода прошлого года.

Статистика зафиксировала и ряд других тревожных трендов в развитии белорусской экономики. Так, по сравнению с прошлым годом на 20% увеличилось количество убыточных предприятий, с 1467 до 1760, это почти треть (27%) от общего количества хозяйствующих субъектов. Особенно патовая ситуация в госсекторе. Там по итогам 2020 года убыточны 32% компаний, за год их стало больше на 11%. Их чистый убыток за год вырос в 3,5 раза, до 6,4 млрд белорусских рублей (2,4 млрд долл.). Чистая прибыль всего госсектора упала более чем в 20 раз по сравнению с 2019 годом – с 5,5 млрд белорусских рублей до 242,1 млн.

Напомним, что международные эксперты и местные экономисты давно говорят о неэффективности госсектора и необходимости его реформировать. Аналитики МВФ в период нормализации отношений Беларуси с Западом разработали схему реформирования в зависимости от значимости и финансового состояния, однако власти так и не приступили к реформе. Эксперты все годы правления Александра Лукашенко говорят о том, что неприятие реформ связано с политическими мотивами, поскольку возможность влиять на частные компании у власти гораздо ниже. События прошлого года подтвердили этот тезис.

Согласно данным статистики, в Беларуси наблюдается снижение внутреннего спроса и отток валютных депозитов, что эксперты связывают с политическим кризисом в стране. В прошлом году постепенно снижались темпы роста объемов розничного оборота (по итогам года плюс был лишь 1,8%), а в январе нынешнего этот показатель уже ушел в минус (0,9%). Напомним, что протестующая общественность в прошлом году призывала белорусов отказаться от покупки товаров не первой необходимости, чтобы снизить поступления в бюджет, а также от продукции компаний, приближенных к власти. Впрочем, влияние на этот показатель могла оказать и пандемия, и снижение уровня доходов населения, и рост ставок по кредитам и отмена многих видов кредитования.

В условиях политической и экономической нестабильности люди начали экономить, меньше стали покупать товаров длительного пользования, снизилось число сделок с недвижимостью. В частности, в Минске сделок по продаже квартир в 2020 году на 23% меньше, чем в 2019-м, а в третьем квартале 2020 года и вовсе на 40% меньше, чем годом ранее. На треть меньше продано автомобилей. Еще в августе белорусы начали забирать деньги из банков, в основном валютные вклады. Отток срочных валютных депозитов в 2020 году составил 25% и продолжился в начале 2021 года. На 1 марта их было 4,53 млрд долл., за январь минус 2,3%, февраль – еще 1%.

Национальная валюта Беларуси также потеряла в цене за период политической нестабильности – 22% к доллару. Это отразилось на уровне цен на импортные товары или товары с высокой импортной составляющей. К тому же сами власти отменили ряд налоговых льгот с начала 2021 года, в частности на лекарства, что привело к подорожанию ряда товаров. В начале года инфляция в Беларуси оказалась самой высокой среди стран бывшего СССР – 3,1% за январь-февраль (в России – 1,46%). Введенное властями госрегулирование ситуацию не спасло. Чиновники выступают против «необоснованного» повышения цен. Вероятно, кому-то удается доказать их обоснованность.

Сами представители власти вынуждены признавать, что протесты в стране повлияли на ухудшение ситуации в экономике. В частности, об этом говорил помощник Александра Лукашенко по экономике Валерий Бельский. «Протестная активность. Мы должны признать, что такие явления создают риски для экономического развития. Когда энная часть наших граждан противопоставила себя государству, благосостоянию государства, призывая к забастовкам, к тому, чтобы не платить налоги, снимать средства с депозитов», – говорил он в эфире местного госканала. Также, по его словам, негативное влияние оказали пандемия и проблемы с поставками российской нефти в начале года.

Политический кризис в Беларуси так и не урегулирован. Имитация диалога проходит без участия оппонентов власти. В стране продолжаются репрессии, растет число политических заключенных.

В таких условиях восстановление доверия населения к власти невозможно, убеждены эксперты, а вместе с тем и решение экономических проблем. Проблемы будут нарастать. Об этом говорят не только независимые эксперты, но и действия и заявления властей. Еще только март, а Минфин уже увеличил утвержденный размер дефицита бюджета страны с 4млрд до 5,6 млрд белорусских рублей. Финансировать его планируется в том числе и за счет внешних заимствований. Однако для страны с непризнанным правителем и зашкаливающим уровнем террора внешний финансовый рынок недоступен.

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