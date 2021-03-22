Археологи нашли в Греции уникальную статуэтку, которой больше двух тысяч лет 22.03.2021, 12:27

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Фото: Greece ministry of culture

Сделать открытие помог сильный дождь.

В одном из крупнейших святилищ античной Греции археологи случайно нашли 2500-летнюю фигурку бронзового быка, пишет «Новое время».

Сильный дождь обнажил один из рогов, что привлекло внимание археолога Захарулы Левентури. Бык был раскопан и доставлен в лабораторию Ефората древностей Илии, где его очистили и законсервировали.

У фигурки сравнительно большие обращенные вперед рога, как у зубра, который в то время, когда была сделана эта фигурка, все еще бродил по Южной Греции.

Бык был найден в священной роще Альтеос, под открытым небом. Эта местность была посвящена Зевсу еще в 10−9 веках до нашей эры (классический храм был построен здесь намного позже, в 5 веке до нашей эры). Бык был жертвоприношением, одним из тысяч сделанных в святилище.

Бык, как и лошадь, был одним из самых важных животных для выживания человека и развития цивилизации до наших дней. Он приобрел эту особую роль в поклонении богам древности, то есть был важным предметом дя жертвования.

Подобно десяткам подобных фигурок, изображающих животных и людей, бронзовый бык, кажется, был принесен в жертву, о чем свидетельствуют сильные следы огня на отложениях, удаленных во время его очищения. Большое количество статуэток, найденных в толстом слое пепла в районе алтаря Зевса, который покрывал всю территорию Алтеоса, свидетельствуют о важности Святилища Олимпии как памятника архитектуры.

Фигурка будет изучена археологами, чтобы сузить ее типологию и хронологию.

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