Бывшего продюсера российского певца Баскова обвинили во взяточничестве 4 22.03.2021, 12:41

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Борис Шпигель

Фото: Александра Мудрац/TACC

По данным источников СМИ, у него провели обыски.

Российского бизнесмена Бориса Шпигеля 21 марта задержали по делу о взятке губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщило агентство ТАСС.

По данным источников СМИ, у Шпигеля провели обыски.

22 марта пресс-служба Следственного комитета РФ проинформировала, что Белозерцеву, Шпигелю и его жене Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову предъявили обвинение.

"В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Следствие ходатайствует перед судом об аресте шести обвиняемых", – сказано в релизе.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова через посредников взятки "в виде денег и иных ценностей" более чем на 31 млн руб.

Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотек" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке медикаментов и изделий медицинского назначения, которые закупали за счет бюджета региона, сообщили в Следкоме.

Российский певец Николай Басков был женат на дочери Шпигеля Светлане в 2001–2008 годах. У пары есть сын. Также Шпигель выступал продюсером российского певца.

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