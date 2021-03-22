закрыть
22 марта 2021, понедельник, 15:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бывшего продюсера российского певца Баскова обвинили во взяточничестве

4
  • 22.03.2021, 12:41
  • 1,908
Бывшего продюсера российского певца Баскова обвинили во взяточничестве
Борис Шпигель
Фото: Александра Мудрац/TACC

По данным источников СМИ, у него провели обыски.

Российского бизнесмена Бориса Шпигеля 21 марта задержали по делу о взятке губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщило агентство ТАСС.

По данным источников СМИ, у Шпигеля провели обыски.

22 марта пресс-служба Следственного комитета РФ проинформировала, что Белозерцеву, Шпигелю и его жене Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову предъявили обвинение.

"В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Следствие ходатайствует перед судом об аресте шести обвиняемых", – сказано в релизе.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова через посредников взятки "в виде денег и иных ценностей" более чем на 31 млн руб.

Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотек" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке медикаментов и изделий медицинского назначения, которые закупали за счет бюджета региона, сообщили в Следкоме.

Российский певец Николай Басков был женат на дочери Шпигеля Светлане в 2001–2008 годах. У пары есть сын. Также Шпигель выступал продюсером российского певца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гоните гопников
Гоните гопников Ирина Халип
«У-хо-ди!»
«У-хо-ди!» Андрей Санников
Проект «Шариков-2000»
Проект «Шариков-2000» Леонид Невзлин
Поведение так называемых правозащитников — это предательство
Поведение так называемых правозащитников — это предательство Андрей Шарендо