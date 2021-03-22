Как молодая семья минчан построили необычный дом из соломы 1 22.03.2021, 13:06

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Родители звонили и в слезах умоляли их этого не делать.

Многие наслышаны о диковинной технологии строительства домов из соломы, но она не снискала особой популярности среди белорусов, пишет «Онлайнер». Ну кто в здравом уме ввяжется в такую авантюру? Эдуард и Мария, видимо, стали исключением из правил. Все у них было как у людей: стабильная работа, симпатичная квартира-студия в Минске. Но однажды они психанули: купили участок за городом и решили возвести на нем дом из соломы. Родители звонили и в слезах умоляли ребят этого не делать, но Эдик и Маша были тверды в своем решении. Дом, однако, получился вполне симпатичный, больше похожий на модные нынче скандинавские каркасники, чем на жилище поросенка Ниф-Нифа. А «коммуналка» вышла ниже, чем в квартире.

Недавно ребята переехали в Польшу и сдали дом из соломы своим друзьям. За три месяца необычайно холодной зимы у новых жильцов ушло 100 рублей на отопление и горячую воду. Журналисты поговорили с хозяевами дома и квартирантами о том, тяжело ли его было строить и каково в нем теперь жить. Обо всем по порядку.

Звонок в Польшу

С хозяевами дома журналисты общались по видеосвязи: сейчас они живут и работают во Вроцлаве, воспитывают маленькую дочь. А соломенный дом, который остался у них в Беларуси, уходит корнями еще в 2015 год, когда ребята только познакомились и обнаружили, что однушка-студия в Минске не является пределом их обоюдных мечтаний.

— Это распространенное желание, — говорит Мария. — Любого человека из душного мегаполиса тянет к земле, спокойствию, загородной жизни. Но для того чтобы построить загородный дом, нужно либо много денег, либо прямые руки и готовность много времени вкладывать в эту стройку. Я видела, что Эдик очень рукастый, может строить, ему это нравится. И мы прикинули, что у нас должно получиться.

Шел 2016 год, когда ребята выбрали участок, нашли в интернете скандинавский проект дома, чуть переделали его на свой вкус и залили фундамент будущего жилища. По рекомендации он полгода стоял нетронутым.

— Мы не торопились, да и денег особо не было, чтобы с наскока построить весь дом, — вспоминает Эдуард. — Маша работает в IT, я — наладчик станков с ЧПУ, но финансировать стройку было совсем не просто. И когда нам посоветовали не трогать фундамент первое время, чтобы он дал усадку, мы дали ему перезимовать, а в это время трудились без выходных, чтобы заработать деньги.

Соломенная технология

Технология соломенного домостроения во многом напоминает каркасную. Но есть и существенные отличия. Во-первых, вместо каменной или минеральной ваты используется более экологичная солома. Во-вторых, соломенные стены дышат, пропускают тепло и влагу, а не являют собой «термос», как в случае с каркасником. Поэтому дом из соломы не нужно принудительно вентилировать и делать полностью герметичным. Но при этом он очень теплый и энергоэффективный.

— Поначалу мы хотели построить дом из кирпича, — продолжает Мария, — но, во-первых, это дорого, а во-вторых, в кирпичном доме мы жили в городе и понимали, что это все-таки не очень комфортно: воздух сухой, нездоровый. Рассматривали каркасник, но прочитали про OSB-плиты, формальдегиды, которые они выделяют, и решили, что если уж строить загородный дом, то дышать в нем лучше свежим воздухом, а не вот этим вот всем.

— Однажды мама позвонила мне и сказала навзрыд: «Маша, что вы делаете? Одумайтесь, дети, не дай бог, это ж сколько денег!» Она плакала, потому что понимала, что не может повлиять на наше решение, а для нее оно было равнозначно шагу в бездну. С тех пор родители, приезжая к нам, то и дело восклицали: «Как у вас хорошо!»

Ребята заказали соломенные блоки, подрядчик привез их на участок и помог возвести из них стены. Дальше дело было за малым — накрыть каркас и приступить к отделке. По крайней мере, так казалось молодой семье, когда она принялась за работу. Теперь супруги понимают, что из-за чрезмерного рвения совершили некоторые просчеты и построили дороже то, что могло обойтись дешевле.

— Нужно было отжалеть $1500 на начальном этапе и заказать конструктивный проект дома, чтобы было понятно, как и из чего его строить, — говорят ребята. — А мы, не имея опыта стройки, заплатили $100 и получили набор картинок и пару чертежей. Казалось, что по ходу дела все придумаем. И вышло дороже, чем если бы продумали все заранее. Например, у нас получились нестандартная форма и размер дома, поэтому пришлось заказывать стропильные фермы, а они стоят дороже стандартных кровельных решений.

Еще одно отличие соломенного каркасника от обычного заключается в том, что его не зашивают листами фанеры, а обмазывают глиняной штукатуркой. На этом месте у многих перед глазами возникнет стереотипная картинка с избой-мазанкой, но дом Эдуарда и Марии не имеет с ней ничего общего. По словам супругов, глиняная штукатурка ровняет стену не хуже обычной, только сушить ее нужно дольше, класть в три слоя и шпаклевать той же глиной, замешанной на более мелком песке.

— Штукатурку мы клали очень долго, потому что в какой-то момент Маша забеременела и не могла больше работать, и мне пришлось делать все самому, — продолжает Эдуард. — А так как глиняная штукатурка сохнет долго и объем работы достаточно большой, на нее ушел весь 2018 год.

Зато глина помогла сэкономить деньги на отделочных работах — вся штукатурка обошлась всего в $150. Ребята просто купили на кирпичном заводе грузовик глины и замешивали ее с песком разной фракции.

— Согласно технологии, глиняная штукатурка должна быть по обе стороны стены, — добавляют супруги. — Снаружи мы закрыли солому глиной и отделали доской. Там не нужно было делать идеально ровные стены, поэтому мы ограничились слоем в 2—3 см. Изнутри глина кладется в несколько слоев: сначала замешивается с грубым песком, потом — с более мелким, и в качестве шпаклевки кладется слой, замешанный с песком самой мелкой фракции. В итоге получается слой глины толщиной 5 см и совершенно ровные стены.

Финальная толщина стены составила 55 см: 45 из них ушло на каркас с соломенным утеплителем, внешняя штукатурка добавила еще 2—3 см, внутренняя — 5 см. Остальное — декоративная отделка.

Цены, сроки, плюсы и минусы

Поначалу ребята вели смету, но потом забросили это дело и в итоге не смогли назвать даже примерную стоимость своей стройки. Тем более что велась она на протяжении трех лет, за которые и цены на стройматериалы, и курс доллара успели несколько раз поменяться.

— У соломенного дома средняя цена. Блоки из соломы были равны по стоимости газосиликату, который бы мы использовали для строительства такого дома, — уточняют супруги. — А все остальные элементы — свайно-ростверковый фундамент, стропильная система и кровля — такие же, как у любого каркасника: не отличаются ни по цене, ни по сути.

Эдуард и Мария говорят, что технологию строительства особо сложной не назовешь, но специалистов по соломенным домам в Беларуси совсем немного, и, как всякий эксклюзив, их работа стоит недешево, поэтому людям со средним достатком приходится рассчитывать только на свои силы.

— Несмотря на то что мы где-то просчитались, где-то переплатили, мы ни разу не пожалели, что выбрали именно соломенную технологию. Микроклимат в доме просто шикарный, никакая вентиляция не нужна, — уверяют ребята. — Не сохнет кожа, не электризуются волосы. Мы перестали использовать увлажнитель и мойку воздуха, которые у нас постоянно работали в квартире. Зимой в доме тепло, летом прохладно. При этом мы посчитали расходы на коммуналку, и вышло, что за месяц в 100-метровом доме мы платим столько же, сколько платили в 40-метровой однушке-студии. Правда, прошлая зима была очень теплой, а этой зимой там уже жили наши друзья.

Соломенные дома возводятся не так быстро, как каркасники, но тратить на их возведение три года, как сделали наши герои, тоже не обязательно. Стены из соломенных блоков строятся за пару дней, стропильная система — за несколько часов. Больше всего времени ушло на работы, которые хозяева выполняли вручную по выходным.

А вот по поводу интерьера не заморачивались: взяли у IKEA готовые решения и воплотили в жизнь. И даже перегородки внутри расставили так, чтобы «икеевская» мебель идеально вписалась в заданную геометрию. А цвет и фактуру стен подбирали по принципу «нравится — не нравится».

— Как только в доме был готов необходимый минимум удобств, мы въехали и продолжили ремонт в расслабленном режиме, — рассказывает Мария. — Но, к сожалению, не успели довести интерьер до финала: где-то продуманы, но не воплощены системы хранения, где-то не хватает светильников, где-то — плинтуса. Но мне предложили релокейт, и мы решили попробовать себя за границей.

— То, что происходит у нас дома, на родине, стало определенным толчком, — отвечает Эдуард на вопрос о политике. — К тому же всегда хотелось попробовать, что там за границей. И вот предоставилась такая возможность. Сейчас мы живем во Вроцлаве. Маша продолжает работать там же, где и работала, а я без проблем трудоустроился по специальности. Но мы не исключаем, что через какое-то время вернемся в Минск. Очень скучаем по дому.

Новые жильцы и «коммуналка» в лютую зиму

С середины января в доме появились новые жильцы — Алексей и Татьяна с маленьким сыном Петей. До этого они снимали квартиру в Ждановичах, в столбике за кольцевой. Но, уезжая за границу, Эдуард и Мария предложили им свой дом по той же арендной ставке, и супруги без раздумий согласились.

— Сдавать чужим людям они его не хотели, — говорит Алексей. — Но в то же время не хотели, чтобы дом пустовал, не отапливался и приходил в негодность. Поэтому предложили его нам.

Зима здесь прошла очень комфортно. В доме нет радиаторов, по всему периметру уложен водяной теплый пол, который нагревается от газового котла. Но все это работает без системы вентиляции и термостата: нельзя один раз установить нужную температуру и забыть об этом. Когда погода менялась, мы крутили ручку и открывали форточку, стараясь поддерживать температуру 22 °С. Когда поднималась до 24 °С, становилось жарко.

Мощность обогрева дома через теплый пол регулируется насосом: чем больше напор воды, тем выше температура воздуха. К такой системе регулировки температуры нужно привыкать: подкручиваешь вентиль и только через пару часов получаешь результат. Но несмотря на отсутствие термостата, эксперименты с насосом и открытой форточкой, расходы на отопление дома и нагрев воды в эту лютую зиму получились удивительно скромными. Причем даже скромнее, чем в квартире.

— Ребята заплатили за газ перед отъездом, 17 декабря, — продолжает Алексей. — За три самых холодных месяца мы израсходовали 760 кубов газа на отопление и нагрев воды и заплатили за это 103 рубля. При этом площадь дома — порядка 100 «квадратов», а высота потолков — почти 3 метра, то есть отапливать приходится существенно больше воздуха, чем в квартире такого же метража.

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