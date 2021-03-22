Медики рассказали о колоссальной пользе минеральной воды 10 22.03.2021, 13:09

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В отличии от других типов воды, минеральная добывается из природных источников и имеет богатый состав.

Минеральной называют воду, добываемую из подземных источников и водоемов, содержащую большое количество витаминов, минералов, питательных веществ.

Как правило, в минералке много кальция, магния, натрия, пишет medicina.ua.

В отличии от других типов воды, минеральная добывается из природных источников и имеет богатый состав. Отметим, что добавление в бутылки с минералкой минералов и микроэлементов во время разлива категорически запрещено. В отличие от газировки, минеральная вода газируется естественным образом. Тип и количество минералов зависит от того, откуда берется вода. Это значительно влияет на вкус и пользу для здоровья.

Почему минеральная вода полезна? Она положительно влияет на весь организм и способствует:

- Здоровью костей.

- Снижению высокого артериального давления.

- Облегчению симптоматики гипертонической болезни.

- Укреплению сердечно-сосудистой системы.

- Нормализации работе ЖКТ, уменьшению количества запоров.

Таким образом, в целом минералка полезна для организма. Она хорошо помогает справиться с обезвоживанием и разгоняет метаболизм.

Минеральная вода: есть ли риски при употреблении?

Хоть в целом минеральная вода положительно влияет на человеческий организм, употреблять ее рекомендуется не всем и не всегда. Это связано с тем, что некоторые виды минералки содержат слишком большое количество натрия. Поэтому если вы придерживаетесь бессолевой диеты по медицинским показаниям, обязательно обратите внимание на состав воды, перед тем, как ее пить.

Также существуют опасения касательно пластиковых бутылок, в которые производители разливают минералку. Отметим, что долгосрочное влияние на здоровье пластика не известно, но предварительные научные исследования показали, что мелкие частицы пластика могут накапливаться в организме и усиливать хронический воспалительный процесс.

И, наконец, минеральная вода более кислая, чем обычная, поэтому способна серьезно повредить зубную эмаль. Тем не менее, согласно научным исследованиям, повреждение зубной эмали, вызванное воздействием минеральной водой, встречается не очень часто. Осторожными в употреблении минералки надо быть тем, кто страдает от заболеваний почек, мочевого и желчного пузыря.

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