Расшатать парадигму Путина 1 Александр Лиев, «Новое время»

22.03.2021, 13:08

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Какой план нужен Крыму?

Крым может и должен стать экономическим центром Черного моря. Такая перспектива полуострова — главная украинская альтернатива роли «непотопляемого авианосца».

Основания для экономического лидерства в Черноморье у Крыма вполне реальные:

1. Транзитный потенциал существующих пяти морских портов и готовые выгодные бизнес-планы по строительству ещё двух;

2. Орошаемое земледелие, позволяющее, существенно снизив риски, иметь неслыханную урожайность высокорентабельных агрокультур минимум на 500 тысячах гектаров, а в перспективе — на 1 млн 200 тыс. гектаров;

3. Крым — круглогодичный лечебно-оздоровительный курорт с безмедикаментозными методиками избавления от «популярных» в Европе заболеваний. Курорт, позволяющий продлить молодость и обеспечить работоспособное старение 20 млн человек в год;

4. Промышленно-энергетический комплекс, включающий добычу и переработку углеводородов, альтернативные источники энергии, химический кластер Севера Крыма и кораблестроение. Ничто из перечисленного не взлетит в условиях «серой зоны», как и не входит в планы Кремля по созданию «непотопляемого авианосца».

Четко описанный новый генеральный план украинского Крыма должен стать маяком, ориентиром, который виден, понятен и очевиден уже сейчас, с сегодняшней исторической точки. Виден не только крымчанам и другим гражданам Украины, но и потенциальным международным партнерам. Например, тем, кто приглашен Зеленским для участия в Крымской платформе.

Основания для экономического лидерства в Черноморье у Крыма вполне реальные

Политика всех цивилизованных государств, как ни крути, довольно эгоистическая и это нормально. Правительства работают на своих налогоплательщиков, а налогоплательщики — это бизнес. Что мы сегодня предлагаем бизнесу наших стран-партнеров? Санкции? Участие в конфликте ради справедливости? Сильное предложение, «выгодное».

Что можем предложить?

— строительство двух новых транзитных портов;

— концессию существующих пяти портов с реконструкцией и расширением.

— инвестиции в сверхрентабельную крымскую ирригационную систему и орошаемое земледелие.

— выгодные инвестиции в строительство, приватизацию и реконструкцию крымских здравниц.

— зеленые инвестиции (ветро- солнце-энергетика, энергия моря).

— участие в бизнесе по высокотехнологичной добыче и переработке углеводородов.

— инвестиции в кораблестроение и судоремонт.

Ещё десяток направлений для высокорентабельных инвестиций в реализацию плана по Крыму, которые сделают деоккупацию полуострова общим делом. Делом, в котором, кроме справедливости (которая нам крайне важна), есть ещё профит (который партнерам точно не помешает).

В конце концов, нам самим, без инвестиций цивилизованного мира восстановить экономическую инфраструктуру полуострова после «крепкого хозяйственника» Путина будет невозможно. А восстановить — этого Украине мало. Необходимо реализовать крымский потенциал и занять достойное место в черноморском пространстве. Без денег мира, а главное технологий — это невозможно.

Уверен, что такой план вызвал бы интерес у крупных компаний с горизонтом планирования не в месяцах, а в десятилетиях. Например, компании из США, Турции, Нидерландов, Германии, Австрии, Японии, Китая, ОАЭ очень интересовались долгосрочными инвестициями в перечисленные сферы Крыма. Соответствующие меморандумы и даже контракты с такими компаниями из цивилизованного мира будут иметь эффект больший, чем санкции.

Присоединение к украинскому плану в отношении Крыма расшатает путинскую парадигму о «закрытом крымском вопросе». Украинский Крым должен стать драйвером экономического развития в Черноморье. Позорная, пещерная, дикарская перспектива «непотопляемого авианосца» останется в истории как урок путинской эпохи.

P. S. Санкции при этом стоит усиливать.

Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма Крыма, «Новое время»

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