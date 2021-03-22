закрыть
22 марта 2021, понедельник, 15:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Литвы вакцинировался препаратом AstraZeneca

2
  • 22.03.2021, 13:18
Президент Литвы вакцинировался препаратом AstraZeneca
Гитанас Науседа

Науседа вакцинировался в одной из поликлиник Вильнюса публично, чтобы повысить доверие населения к этой вакцине.

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник публично привился вакциной производителя AstraZeneca.

Об этом сообщает Delfi.

Науседа вакцинировался в одной из поликлиник Вильнюса публично, чтобы повысить доверие населения к этой вакцине.

"У меня нет сомнений в научных и уполномоченных организациях, которые очень компетентно оценивают все вакцины... Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже утверждены, надежны и эффективны", - сказал глава Литвы журналистам.

"Поэтому я активно призываю людей не тратить время зря, не ждать, не раздумывая идти делать прививки той вакциной, которой хотите", - сказал он.

В понедельник также публично этой вакциной привьются премьер-министр, спикер Сейма и министр здравоохранения Литвы. Науседа отметил, что все высшие руководители страны привьются в один день, поскольку нашли "время в расписании".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гоните гопников
Гоните гопников Ирина Халип
«У-хо-ди!»
«У-хо-ди!» Андрей Санников
Проект «Шариков-2000»
Проект «Шариков-2000» Леонид Невзлин
Поведение так называемых правозащитников — это предательство
Поведение так называемых правозащитников — это предательство Андрей Шарендо