Песков: Возможно отключение России от SWIFT 10 22.03.2021, 13:30

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Дмитрий Песков

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь Кремля заявил, что российским властям нужно быть «на чеку».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

Отметим, SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

"РФ не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT", - заявил Песков.

По его словам, сложившаяся ситуация обязывает российские власти к тому, "чтобы быть начеку".

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