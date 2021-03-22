Песков: Возможно отключение России от SWIFT

Песков: Возможно отключение России от SWIFT10
- 22.03.2021, 13:30
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Пресс-секретарь Кремля заявил, что российским властям нужно быть «на чеку».
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует ТАСС.
Отметим, SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.
"РФ не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT", - заявил Песков.
По его словам, сложившаяся ситуация обязывает российские власти к тому, "чтобы быть начеку".