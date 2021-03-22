Ученые обнаружили в Китае древнюю золотую маску, которая хранит большую тайну 22.03.2021, 13:41

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Артефакту 3 тысячи лет.

В Китае во время археологических раскопок в провинции Сычуань среди огромного хранилища 3000-летних артефактов нашли остатки золотой маски. Об этом сообщает издание CNN (перевод - «Апостроф»).

В Администрации национального культурного наследия Китая сообщили, что церемониальная маска весит около 280 граммов и, по оценкам экспертов, изготовлена из 84% золота.

Находки были сделаны в городе Саньсиндуй на площади 7,5 квадратных километров за пределами столицы провинции Чэнду. Некоторые эксперты утверждают, что предметы могут пролить свет на культуру древнего государства Шу - королевства, которое было расположено в бассейне западной провинции Сычуань до завоеванию в 316 г. до н.э.

Кроме золотой маски, археологи обнаружили изделия из бронзовой и золотой фольги и артефакты из слоновой кости, нефрита и костей. В шести местах раскопок, крупнейшее из которых размером 19 квадратных метров, обнаружили еще не открытую деревянную коробку и бронзовый сосуд с узором в форме совы.

Более 50 тысяч старинных артефактов были найдены в Саньсиндуе с 20-х годов прошлого века, когда местный фермер случайно наткнулся на несколько реликвий на этом месте. Основной прорыв произошел в 1986 году, когда были обнаружены две церемониальные ямы, содержащих более 1000 предметов, включая сложные и хорошо сохранившиеся бронзовые маски.

Заместитель директора Администрации национального культурного наследия Сун Синьчао заявил, что последние находки "обогащают и углубляют понимание культуры Саньсиндуй", а найденные шелковые волокна и остатки текстиля также помогут расширить понимание культуры Шу.

Руководитель группы раскопок и руководитель Института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань Тан Фэй заявил, что открытие указывает на то, что королевство "было одним из важных источников шелка в Древнем Китае".

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