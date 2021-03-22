Байден отказался от разговора с Путиным 12 22.03.2021, 13:40

6,642

Ранее представитель Белого дома заявила, что президент США занят.

В МИД России заявили, что США не поддержали предложение президента Владимира Путина о проведении беседы с Джо Байденом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Министерства иностранных дел России.

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Путина о проведении разговора с президентом США Байденом 19 или 22 марта этого года в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности", - заявили в российском ведомстве.

На прошлой неделе Путин сообщил, что поручит МИД начать подготовку телефонного разговора с Байденом, который мог бы произойти или в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.

Отметим, что ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США занят.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».