Российский рубль упал вслед за обвалом турецкой лиры 2 22.03.2021, 14:01

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Российская валюта начала неделю падением до минимумов с 5 марта.

Бомба, разорвавшаяся ночью на валютном рынке Турции, заставила дрогнуть курс российского рубля на Московской бирже. Российская валюта начала неделю падением до минимумов с 5 марта, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ и дорожающую нефть, пишет finanz.ru.

Курс доллара поднимался на 71 копейку, до 74,8250 рубля, прежде чем отступить к 74,4550 рубля на 13.09 по белорусскому времени.

Евро дорожал на 65 копеек, до 88,8750 рубля, но после полудня откатился к 88,6475 рубля.

На валюты развивающихся стран давит «шок» в Турции, где президент Реджеп Эрдоган неожиданно уволил главу центрального банка после того, как тот принял решение о повышении ключевой ставки, говорит аналитик RBC Capital Markets Алвин Тан.

Известный изобретением собственной экономической теории, в которой жесткая политика ЦБ разгоняет инфляцию, а не тормозит ее, Эрдоган сменил третьего главу центробанка за последние два года. На опасениях, что Турция вернется к нестандартной денежной политике под руководством Эрдогана, лира рухнула на 17% на старте торгов в Азии, и «этот эффект распространился далеко за пределы турецкого рынка», указывает Тан. Мексиканский песо подешевел на 0,9%, южноафриканский ранд падал почти на 1%.

Над российским рынком курсом рубля также довлеет угроза новых санкций, указывает стратег Альфа-банка Джон Уолш.

В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил расширение санкционного списка по России в связи нарушениями прав человека.

Распродажи турецких активов «создают негативный фон» и для рынка российского госдолга, отмечают аналитики Сбербанк CIB. Индекс RGBI падает девятый день подряд, обновляя минимумы почти за год - 145,46 пункта.

Частично компенсирует этот негатив снижение доходности американских гособлигаций: ставки 10-летних treasuries после скачка до 1,75% в конце прошлой недели отступили к 1,68%.

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