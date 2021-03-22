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В Мьянме формируют народное ополчение для противостояния военной хунте

  • 22.03.2021, 14:31
В Мьянме формируют народное ополчение для противостояния военной хунте
фото: gettyimages

Инициатива получила положительную реакцию.

Члены Представительного комитета ассамблеи Союза (CRPH) в Мьянме, созданного депутатами выступающими против военного переворота, пытаются сформировать народное ополчение для защиты граждан от насилия со стороны военной хунты. Они проводят переговоры с этническими вооруженными группировками и с выступающими против переворота политиками, и группами демонстрантов.

Представитель CRPH Зин Мар Аун рассказала новостному сайту Myanmar Now, что инициатива сформировать народное ополчение получила положительную реакцию. По словам Аун, комитет не считает этнические группировки террористами и выразила благодарность тем из них, которые согласились бороться с военной хунтой вместе с народом Мьянмы.

Один из организаторов акций протеста Керен Хин, в свою очередь, сообщил агентству «Анадолу», что этнические вооруженные группировки из округов Карен и Качин оказали открытую поддержку демонстрантам. Ранее армия Мьянмы была единственной официально признанной вооруженной группировкой в стране, но после переворота часть других формирований согласилась поддержать демонстрантов и CRPH.

Таким образом протестующие смогут оказать достойное сопротивление вооруженной армии.

«Народ Мьянмы понимает, что единственный способ бороться с военной хунтой это оказать им вооруженное сопротивление. 27 марта – День вооруженных сил – может стать поворотным моментом для народного сопротивления», — сказал он.

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