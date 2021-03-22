«Британский» штамм коронавируса мутировал в Украине 3 22.03.2021, 14:34

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Ученые заявили о серьезной опасности.

Британский штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Киеве, мутировал в той части вируса, которая отвечает за скорость размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека. Как пишет «Апостроф», об этом сообщается на Facebook-странице Института молекулярной биологии и генетики.

Проведя секвенирование 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-Франковска, и двух - из Киева, ученые ИМБГ обнаружили во всех образцах новые мутации британского штамма коронавируса.

"Модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека", - сказано в публикации.

Отмечается, что именно комбинация модифицированных штаммов "британца" вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют более тяжелое протекание коронавирусной инфекции.

"Можно говорить об очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и какими украинцы уже переболели, на новые, мутированные штаммы "британца", - подчеркнул директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.

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