У Эрдогана сегодня черный понедельник 1 Осман Пашаев

22.03.2021, 15:30

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Лира обвалилась на 10%.

В Турции сегодня черный понедельник. Лира обвалилась на 10%, и сейчас курс к доллару почти 8 лир. Хорошо только туристам, которые пока могут выигрывать на обмене, покупая местные товары и услуги в лирах...

И все это на фоне запуска процесса по запрету прокурдской партии, выхода из Стамбульского соглашения о противодействии насилию в отношении женщин.

За неполные два года президент Эрдоган поменял четвертого главу Центробанка. В пятницу снял с должности – в понедельник рынки ответили обвалом лиры.

Турции долго удавалось удерживать экономику стимуляцией ее роста (дешевые кредиты, но сопутствующая девальвация лиры, инфляция и дефицит платежного баланса), временами стабилизируя инфляцию повышением ставок, сопровождаемого сокращением экономики и ростом безработицы.

Ресурс обоих инструментов исчерпан. Сейчас в стране и высокая безработица, и дефицит баланса, и очень скромный рост экономики.

Бывший глава госказначейства страны Махфи Эгильмез последние несколько лет пишет: решение проблем турецкой экономики уже много лет лежит не в экономической плоскости, а в политической. Нет разделения власти, ухудшилась ситуация с независимостью судебной системы. Эрдоган, установив три года назад суперпрезидентскую систему, теперь и премьер-министр (такой должности уже нет, президент – глава кабинета), и фактический глава Центробанка (меняет формальных глав в любой момент), и подмена парламента (выходит из соглашения, ратифицированного Меджлисом и ставшего частью национального законодательства).

Осман Пашаев, «Фейсбук»

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