Врач ответил на популярные вопросы о действии COVID-19 на зрение 22.03.2021, 15:47

Какими офтальмологическими проявлениями характеризуется постковидный синдром?

Спустя год после начала пандемии новой коронавирусной инфекции в жизнь прочно вошло еще одно понятие — постковидный синдром. Это состояние характеризуется тем, что после выздоровления, подтвержденного лабораторными анализами, человек довольно долго может продолжать испытывать симптомы недомогания, пишет tut.by.

Постковидный синдром

Недаром постковидный синдром еще называют затяжным ковидом. По данным различных источников, такое состояние наблюдается у 20−40% пациентов после перенесенной инфекции. Причем развитие постковидного синдрома не связано с тяжестью течения самой инфекции, т.е. он может быть даже у тех, у кого сама болезнь протекала без выраженных клинических проявлений.

Чаще всего в постковидном периоде отмечаются респираторные проявления: боль в грудине, одышка, кашель. Нередко пациенты жалуются на слабость, хроническую усталость, нестабильность температуры тела (часто она понижена), бессонницу или наоборот повышенную сонливость, на психоэмоциональные нарушения: тревожность, депрессию… Часть людей, перенесших COVID-19, обнаруживают неприятные симптомы со стороны органов зрения — глаз.

Какими офтальмологическими проявлениями характеризуется постковидный синдром? Что делать, если на фоне коронавирусной инфекции упало зрение? Как ношение масок может спровоцировать синдром сухого глаза? Можно ли носить линзы во время болезни и в период восстановления? На эти и многие другие вопросы ответила врач-офтальмолог высшей квалификационной категории отделения микрохирургии глаза Республиканского офтальмологического центра на базе 10-й городской клинической больницы Минска Амина Хаддад.

С какими офтальмологическими проблемами может столкнуться человек в постковидном периоде?

Для постковидного синдрома со стороны глаз характерны:

- повреждение эпителия роговицы;

- различные конъюнктивиты;

- кератиты;

- нарушение слезной пленки (синдром сухого глаза);

- потеря остроты зрения;

- потеря четкости изображения;

- появление темных кругов или пятен перед глазами, летание «мошек». Это больше неврологическая симптоматика, поскольку вирус поражает нервные окончания. При этом нарушается целостность сосудистой стенки, мелкие сосуды могут лопаться в глазах и вызывать подобное состояние.

Но чаще всего пациенты сталкиваются с тем, что на фоне перенесенной инфекции с высокой температурой в течение длительного периода, на фоне интоксикации организма и при несоблюдении питьевого режима появляется выраженная сухость глаз, чувство песка при моргании, резь.

В зависимости от симптомокомплекса (т.е. тех жалоб, которые предъявляет пациент) существует несколько разновидностей лечения постковидного синдрома. Какой из них более эффективен, решает врач после очного осмотра пациента. Но, как правило, любая терапия включает в себя использование слезозаменителей (искусственной слезы) для восстановления водного баланса в органах зрения. Иногда этого может оказаться достаточно. Но в любом случае это должен решить врач.

Может ли COVID-19 стать причиной ухудшения зрения, почему это происходит и как восстановить прежнюю остроту зрения?

Новая коронавирусная инфекция до сих пор не изучена до конца и неизвестно, как она может себя проявить. Чаще всего ковид бьет по органам дыхания, потому что это путь поступления инфекции. Но также объектом инфекции становятся так называемые органы-мишени (органы, наиболее уязвимые перед инфекцией). Если орган-мишень — глаза, то ковид ударит и по ним. В том числе это может проявляться ухудшением зрения (не только от инфекции, но и от обычного спазма глазных мышц на фоне усталости организма), может нарушиться фокусировка, проявиться или усилиться близорукость или дальнозоркость.

Формы COVID-19, требующие госпитализации, как правило, лечатся довольно тяжелыми препаратами, высокими дозами антибиотиков, которые также оказывают воздействие на весь организм. И уже описаны случаи, когда на фоне терапии коронавирусной инфекции у пациента происходит помутнение хрусталика и развивается катаракта. Также ухудшение зрения может быть связано с повреждением нервных окончаний (так называемые нейрогенные повреждения, вызванные COVID-19).

Если вы отметили, что на фоне болезни или в постковидном периоде зрение ухудшилось, нужно обратиться к врачу-офтальмологу, чтобы специалист провел полную диагностику и выяснил причину снижения остроты зрения и на каком уровне произошло нарушение. Могу сказать, что в подавляющем большинстве случаев все поправимо.

Что такое масочный синдром сухого глаза?

MADE (mask-associated dry eye) — новый термин, который появился во время нынешней пандемии COVID-19. Он не ассоциирован непосредственно с постковидным синдромом (хотя и с ним тоже может быть), но чаще это отдельно связанное заболевание.

Если вы неправильно носите маску, то воздух выходит не вниз, как должен, а через верх маски и раздражает слизистую глаза. Это вызывает различные отеки роговицы, эрозии в дальнейшем и кератиты, приводит к стойкой сухости глаз. К счастью, это не происходит за один день или если вы пользуетесь маской 2−4 часа в день. Но при вынужденном длительном и постоянном ношении маски риск развития масочного синдрома сухого глаза очень велик. Ему подвержены медицинские работники, учителя, продавцы, специалисты, чья работа завязана на постоянном общении с людьми.

Обратите внимание, речь не о том, что маски — это плохо! Их просто нужно правильно носить!

Как защитить глаза во время пандемии

- Правильно носить маску.

- Капать слезозаменители. Если работаете более 8−10 часов за компьютером или вынуждены постоянно и длительно носить маску, использование слезозаменителя обязательно!

- Соблюдать зрительный режим (это не совсем относится к пандемии, но имеет место). Если вы долго работаете вблизи компьютера, плохо высыпаетесь, мало спите, это все приводит к раздражению глаз, которое в свою очередь может провоцировать воспаление.

- Соблюдать водный баланс (выпивать не меньше 1,5 л воды в сутки).

- Прогулки на свежем воздухе — хотя бы час в день.

Защищает ли искусственная слеза от инфекции?

И да, и нет. Капли-слезозаменители выполняют орошающую функцию. Они смывают с придаточного аппарата (век, роговицы) пылинки, микроворсинки и не дают им задерживаться в глазу. Таким образом капли снижают риск развития воспалительного процесса. Кроме этого они помогают профилактировать сухость глаза.

Но непосредственно противовирусную защиту препараты искусственной слезы не оказывают и защитить в прямом смысле от коронавирусной или иной вирусной инфекции не могут.

Какие слезозаменители наиболее эффективны в постковидный период?

Чтобы поддерживать здоровье глаз в постковидном периоде и если нет никаких других нарушений работы органов зрения, требующих специфического лечения, оптимально использовать препараты искусственной слезы на основе гиалуроновой кислоты и без консервантов в составе. Во-первых, они хорошо и на длительное время увлажняют слизистую глаза за счет свойств гиалуроновой кислоты удерживать влагу. Во-вторых, капли без консервантов можно использовать в течение дня так часто, как это необходимо (в постковидном периоде это особенно актуально из-за высокой сухости глаз). Также отсутствие консервантов практически гарантирует защиту от раздражения, аллергической реакции и т.д. В-третьих, у слезозаменителей на основе гиалуроновой кислоты длительный период хранения после вскрытия флакона (до полугода), в отличие от аналогичных препаратов на основе натуральной слезы или липидной эмульсии.

Можно ли носить линзы во время пандемии?

Если вы болеете ковидом, то контактные линзы носить нельзя! Более того, их нельзя носить при любой вирусной инфекции (простуде, гриппе и т.д.)! По носослезному каналу инфекция может попасть в глаз и вызвать кератит, конъюнктивит и синдром сухого глаза, который в обязательном порядке сопровождает любое повреждение эпителия слизистой глаза.

Но если вы здоровы, то, соблюдая все меры безопасности, общие правила использования линз (правильное хранение, очистка, замена и т.д.), пользоваться контактными линзами можно.

После COVID-19 стали чесаться глаза. Как от этого избавиться?

Зуд может быть одним из проявлений синдрома сухого глаза. В этом случае справиться с неприятным симптомом достаточно эффективно помогают препараты-слезозаменители. Но я бы советовала прежде сходить к офтальмологу, потому что зуд также может быть симптомом аллергического конъюнктивита, вызванного продуктами интоксикации организма во время болезни. А это уже совсем другая история, которая потребует назначения специфических препаратов.

Как правильно носить защитную маску?

Амина Хаддад указала на один крошечный нюанс при ношении одноразовых медицинских масок, который далеко не всегда соблюдается. В частности, вы обращали внимание при надевании на направление складок в медицинских масках? А ведь именно складки обеспечивают направление потока выдыхаемого воздуха. Соответственно, при правильно надетой маске складки на внешней стороне должны быть заложены вниз. При выдохе поток воздуха, соответственно, будет также направлен вниз, а не вверх к глазам. При пользовании самыми простыми одноразовыми медицинскими масками без фиксирующего зажима для носа этот момент может сыграть ключевую роль.

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