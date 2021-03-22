Виктор Бабарико отказался признавать свою вину 14 22.03.2021, 15:56

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Виктор Бабарико

Один из главных оппонентов режима достойно держится во время незаконного суда.

Сегодня после почти месячного перерыва продолжилось судебное заседание по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка».

Прокурор несколько часов зачитывал обвинение тем, кто оказался на скамье подсудимых. С тем, что говорил прокурор, согласились все обвиняемые. Лишь Виктор Бабарико заявил, что отказывается признавать вину в инкриминируемых преступлениях.

Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.

Виктор Бабарико признан политзаключенным.

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