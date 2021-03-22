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Виктор Бабарико отказался признавать свою вину

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  • 22.03.2021, 15:56
  • 7,514
Виктор Бабарико отказался признавать свою вину
Виктор Бабарико

Один из главных оппонентов режима достойно держится во время незаконного суда.

Сегодня после почти месячного перерыва продолжилось судебное заседание по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка».

Прокурор несколько часов зачитывал обвинение тем, кто оказался на скамье подсудимых. С тем, что говорил прокурор, согласились все обвиняемые. Лишь Виктор Бабарико заявил, что отказывается признавать вину в инкриминируемых преступлениях.

Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.

Виктор Бабарико признан политзаключенным.

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