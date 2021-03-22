Польские медики привьют сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
- 22.03.2021, 16:07
Для вакцинации будет использоваться препарат AstraZeneca из польских резервов.
Польские медицинские бригады привьют сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, сообщил в воскресенье, 21 марта, глава правительства Матеуш Моравецкий. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поблагодарил Матеуша Моравецкого, передает «Польское радио».
Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что в Брюссель полетят более 20 польских медиков: врачей, медсестер и фельдшеров, которые в течение трех дней привьют около 3,5 тысячи сотрудников штаб-квартиры НАТО. Он сообщил, что для вакцинации будет использоваться препарат AstraZeneca из польских резервов. Выезд в Брюссель организует правительственный Центр безопасности.
Премьер-министр Моравецкий подчеркнул в своем посте в Facebook, что Польша всегда была верным и надежным союзником НАТО.