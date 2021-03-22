Евросоюз ввел санкции за нарушения прав человека в России 4 22.03.2021, 16:41

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Санкции утвердили министры иностранных дел 27 стран ЕС.

Совет Евросоюза ввел санкции против 11 человек и четырех организаций из России, Китая и еще нескольких стран за их причастность к грубым нарушениям прав человека. Эти меры министры иностранных дел 27 стран ЕС утвердили на своем заседании в Брюсселе в понедельник, 22 марта. Список физических и юридических лиц, попавших под санкции, опубликовали в тот же день в Официальном журнале ЕС, пишет dw.com.

Эти санкции ввели в рамках утвержденного в декабре режима санкций за нарушения прав человека во всем мире, который также называют "европейским актом Магнитского". Лицам из списка отныне запрещен въезд в ЕС, а если у них имеются активы на территории стран-членов сообщества, то они будут заморожены. Последнее касается и юридических лиц, в отношении которых ввели ограничения.

Из России под санкции попали два чиновника. Это Аюб Катаев и Абузайд Висмурадов.

Санкции против четырех человек и одной организации из Китая ввели за нарушения прав человека в провинции Синьцзян. Ограничения ввели и на лиц из Северной Кореи, Ливии, Эритреи и Южного Судана.

Это уже второй пакет санкций за нарушения прав человека. Первый ввели в начале марта против четырех российских высокопоставленных силовиков, ответственных, по убеждению ЕС, к аресту, преследованию и осуждению оппозиционера Алексея Навального.

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