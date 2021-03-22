Как производятся вакцины против COVID-19 22.03.2021, 16:52

Об этом рассказала британская газета The Guardian.

Когда несколько месяцев назад во многих странах были утверждены первые вакцины против COVID-19, у людей появилась надежда, что конец пандемии почти достижим. Однако мало кто думал об огромных логистических проблемах, связанных с массовым производством и доставкой миллиардов доз вакцин во всем мире. Эту проблему ярко подчеркнули политические споры относительно того, кто должен получать вакцины, какие препараты, из каких заводов на фоне дефицита - все это переросло в вакцинный национализм. Однако, налаживание массового производства вакцин является сложным процессом, поэтому дефицит препаратов стал вполне ожидаемым явлением, пишет британская газета The Guardian (перевод — zn.ua).

Существовало два широких подхода к широкомасштабному производству вакцин против COVID-19. Прививка от Oxford / AstraZeneca опирается на хорошо проверенный подход, при котором лабораторные клеточные культуры производятся в больших «биореакторах».

Другая новая технология получения мРНК-вакцин, таких как Pfizer и Moderna, включает генетический материал для модифицированного спайкового белка вируса, который изготавливается в лаборатории, а затем сочетается с ферментами и нуклеотидами, которые помещаются в крошечные жировые оболочки.

Каждая технология имеет свои проблемы, когда речь идет об увеличении масштабов массового производства.

Обычно производство такой вакцины, как от Oxford / AstraZeneca, может занять от шести до девяти месяцев, хотя сейчас это происходит быстрее. Самая большая проблема связана с так называемой «клеточной массой», которая зависит от состояния здоровья основной культуры клеток. Любые проблемы контроля качества - например, касающиеся температуры, влажности или нарушенной стерильности - могут привести к меньшему количеству вакцины в конце процесса, что является проблемой, которая наблюдалась на некоторых производственных мощностях AstraZeneca во всем мире.

Казалось бы, что более или менее одинаковые производственные мощности будут производить одинаковое количество вакцины, но на самом деле «урожайность» может сильно отличаться.

Несмотря на то, что вакцины на основе мРНК являются более простыми для производства, а для получения сильной реакции на антитела требуется гораздо меньше вакцины, новая технология означает, что ключевые ингредиенты - такие как жировые пузырьки и нуклеотиды, необходимые для производства, могут столкнуться с дефицитом.

Производители вакцин обоих видов пытались быстро увеличить масштабы производства, но им также может не хватать производственных мощностей.

Еще один вопрос заключается в том, что некоторые производители, поставляющие ключевые элементы, необходимые для таких вакцин, ждали, пока новые препараты действительно покажут реальный прогресс, прежде чем рискнуть принять участие в наращивании собственного производства.

Билл Гейтс еще в апреле прошлого года писал, что масштабы пандемии бросают серьезный вызов для массовой вакцинации. Но в то время, как глобальный альянс вакцин и некоторые правительства вкладывали деньги в научно-исследовательские и производственные мощности для вакцин, в мире было много других заметных недостатков, которые создали задержки и привели к дефициту вакцин.

Некоторые эксперты говорят, что фармацевтическая промышленность, хотя и является огромной, не структурирована для таких комплексных глобальных усилий, необходимых для производства миллиардов доз вакцины за короткий срок, включая даже изготовление предметов, необходимых для хранения препаратов, таких как стеклянные флаконы, многие из которых поставляются из нескольких стран, включая Индию и Китай.

"Скорость науки в разработке вакцин против коронавируса была действительно удивительной, но на пути к изготовлению прививок некоторые другие важные вещи отошли на второй план. Я действительно считаю, что люди были так сосредоточены на разработке вакцин, что просто забыли о том, что понадобится для налаживания массового производства препаратов", - говорит академик Брэдфордского университета Лиз Брин.

Кроме того, серьезной проблемой стал так называемый вакцинный национализм. Поскольку многие страны столкнулись с дефицитом доз прививок, вакцинный национализм стал настоящей угрозой, которая может спровоцировать ограничение экспорта готовых вакцин и сырья, резюмирует издание.

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