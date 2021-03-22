The Guardian: Мир вступает в новую эру гонки ядерных вооружений 22.03.2021, 18:45

иллюстрационное Фото: Gerd Altmann / Pixabay

Великобритания начала «ядерную игру».

Великобритания увеличит запасы ядерных боеголовок впервые после окончания Холодной войны. Страна присоединилась к бесконтрольной гонке вооружений в нестабильном и непредсказуемом мире. Решение британского премьера Бориса Джонсона увеличить британские ядерные запасы более чем на 40%, с 180 до 260 ядерных боеголовок можно легко трактовать как маневр, вдохновленный внутренней политикой, корнями которой является длительная привязанность консервативной партии к ядерной энергетике и Brexit. Но решение имеет и более широкое значение. Оно отражает нестабильную международную ядерную среду, пишет газета The Guardian (перевод - zn.ua).

Мир вступил в новую и опасную эру 2 августа 2019 года. В тот день наиболее сильные ядерные державы планеты, США и Россия, заявили о выходе из Договора о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности, подписанного еще Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году. Договор был последней сделкой о контроле над вооружениями, оставшейся в силе. Сейчас мир находится на старте неконтролируемой гонки ядерных вооружений.

Что это значит, стало понятно 8 августа, менее чем через неделю после отказа от сделки Рейгана-Горбачева. Реактор российской крылатой ракеты с ядерным оружием под кодовым названием Skyfall взорвался в Баренцевом море, в результате чего погибли пять российских ученых и морских офицеров, это также привело к загрязнению атмосферы и воды.

Сегодня мир фактически возвращается к ситуации, которая напоминает период, предшествовавший кубинскому ракетному кризису, когда не было взаимно обязывающих соглашений о контроле над вооружениями, и различные страны, среди которых и Великобритания, боролись за то, чтобы опередить друг друга на пути расширении ядерных арсеналов.

В октябре 1962 года только удача и страх перед ядерной конфронтацией, о которых говорили Джон Кеннеди и Никита Хрущев, спасли мир от ядерной войны. Страх кризиса привел два мощные государства к переговорам о ряде соглашений о контроле над вооружениями, начиная от договора о частичном запрете ядерных испытаний.

Но попытки изменить это равновесие, такие как стратегическая оборонная инициатива бывшего американского лидера Рональда Рейгана "Звездные войны", которая должна была сделать США безопаснее, чем их советский оппонент, вернули мир на грань ядерного противостояния.

То, что наблюдается в мире сегодня, некоторые аналитики характеризуют как наступление "второй ядерной эры". Но в последнее время глобальная геополитическая ситуация находится в более опасном и непредсказуемом состоянии, чем это было даже во время холодной войны. Состоялось беспрецедентное распространение ядерного оружия и сейчас существует больше государств, способных создать бомбу, чем в любой момент после окончания холодной войны.

Особую опасность представляют неконтролируемые авторитарные режимы, которые могут угрожать ядерной войной. Два соперника, Индия и Пакистан, имеют ядерный потенциал, и накопление Ираном ядерных технологий вызывает серьезное беспокойство. Кибервойна также обостряет ситуацию, поскольку она позволяет одному государству захватить контроль над ядерным арсеналом другого без прямой ядерной атаки.

Пока мир решает много других проблем, политическим лидерам не хватает страха перед ядерной войной, который имели предыдущие поколения политиков. Кеннеди и Хрущев считали ядерную войну невозможной. Сейчас это меняется с отменой старых договоров о контроле над вооружениями, возобновлением гонки ядерных вооружений и развитием новых технологий. Все эти факторы ослабили психологический барьер для использования ядерного оружия и вернули иллюзию о том, что войны, которые ведутся с ограниченным использованием ядерного арсенала, можно вести и побеждать. Это, в свою очередь, питает новую гонку ядерных вооружений, которую США и Россия уже начали, отказавшись от некоторых ограничений времен холодной войны.

Отсюда настоящая важность объявления Джонсона в том, что оно открывает простор для Великобритании и других стран для участия в гонке ядерных вооружений. Но даже если британское правительство приобретет еще 80 боеголовок за короткий промежуток времени, мировой ядерный баланс вряд ли сильно изменится. Несмотря на все изменения по всему миру после окончания "холодной войны", все еще существуют две ядерные сверхдержавы Россия и США. Восемьдесят дополнительных боеголовок не покажут особой разницы и могут не сделать Великобританию более безопасной, если речь идет о самом плохом.

Но, решив увеличить ядерный арсенал, Великобритания - третья страна в мире, которая развивает собственную ядерную мощь, направляет неправильный сигнал: перевооружение. Но мир должен идти за стол переговоров, чтобы начать постепенный отказ от расширения ядерного оружия. Это непростая задача, поскольку переговоры теперь должны выходить за пределы двух ядерных сверхдержав и включать остальные ядерные страны - прежде всего Китай, резюмирует издание.

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