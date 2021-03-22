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Виктор Гончаренко покинул ЦСКА

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  • 22.03.2021, 19:02
Виктор Гончаренко покинул ЦСКА
Виктор Гончаренко
Фото: ТАСС

Белорусский тренер работал в московском клубе с декабря 2016 года.

ЦСКА и главный тренер клуба Виктор Гончаренко по обоюдному желанию прекратили сотрудничество.

«Спасибо за все, Михалыч!» – написали в твиттере ЦСКА.

Гончаренко работал в ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы одержали 82 победы в 167 матчах, завоевали Суперкубок России в 2018 году, дважды становились серебряными призерами чемпионата России.

Сообщалось, что Гончаренко сменит бывший нападающий армейцев Ивица Олич.

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