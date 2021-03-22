Виктор Гончаренко покинул ЦСКА 1 22.03.2021, 19:02

Виктор Гончаренко

Фото: ТАСС

Белорусский тренер работал в московском клубе с декабря 2016 года.

ЦСКА и главный тренер клуба Виктор Гончаренко по обоюдному желанию прекратили сотрудничество.

«Спасибо за все, Михалыч!» – написали в твиттере ЦСКА.

Гончаренко работал в ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы одержали 82 победы в 167 матчах, завоевали Суперкубок России в 2018 году, дважды становились серебряными призерами чемпионата России.

Сообщалось, что Гончаренко сменит бывший нападающий армейцев Ивица Олич.

⚡⚡⚡ Официально: Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера #ЦСКА.



Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество.



Спасибо за всё, Михалыч! https://t.co/NB8LfiYoVw pic.twitter.com/2KBA8KxzRb — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2021

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