Путинский цугцванг 5 22.03.2021, 19:10

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Кремль в нокауте?

Что-то есть у меня ощущение, что Путин в ситуации цугцванга. Что не делай - всё ухудшает его позицию! Именно с этим, с моей точки зрения связан перенос послания президента.

"Обнуление" сроков не популярно почти у половины населения, а обязательство уйти в 2024-м приводит к тому, что окружение начинает делить "наследство Путина", прекращая работать.

Усиление репрессий приводит к росту протеста и вовлечению в него новых слоев населения, ослабление репрессий приводит к росту протеста и вовлечению в него новых слоев населения.

Усиление цензуры на ТВ приводит к тому, что телевидение прекращают смотреть и уходят за информацией в соцсети.

Цензура и боты в соцсетях приводят к тому, что за информацией уходят в совершенно не контролируемый Телеграм.

Оживлять экономику и совершать "рывки" силами бюрократии не получается, отказаться от услуг бюрократии и предоставить свободу предпринимательства не дают орды прикормленных чиновников и бизнесменов, а так же окружения, кормящегося от бюджета.

Есть своя партия, готовая "смотреть в рот" и делать то, что прикажешь, но у неё падает рейтинг. Есть продажная парламентская оппозиция, но у неё рейтинг стагнирует, а ушедшие голоса ни к кому не приходят, хотя до выборов всего полгода.

Протест вроде бы подавлен, но и поддержки бесплатной уже нет, а деньги заканчиваются.

Дмитрий Милин, Facebook

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