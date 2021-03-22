Ученые доказали, что счастью можно научиться 1 22.03.2021, 19:34

А еще дали подсказки, как именно.

Итальянские ученые Университета Тренто собрали группу добровольцев, которые проходили обучение по специальной программе целых девять месяцев, передает mail.ru.

Чтобы понять механизм возникновения ощущения счастья, участники эксперимента изучали основы нейробиологии, психологии, медитативные практики и философию буддизма.

Добровольцы посещали лекции, где им рассказывали про стресс, тревогу, нейропластичность, боль, удовольствие, позитивные и негативные эмоции. Также они занимались западными и буддистскими созерцательными практиками, участвовали в дискуссиях, а дома смотрели видеокурсы.

Показатели психологического благополучия замеряли до и после обучения. Кроме того, на каждом этапе курса проводилось новое анкетирование.

Выяснилось, что в конце у всех участников в несколько раз снизился уровень тревоги. Все они отмечали в анкетах, что стали счастливее, реже испытывали гнев и мыслили позитивнее.

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