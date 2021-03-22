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Трогательное видео: парень сделал предложение девушке на борту самолета «Белавиа»

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  • 22.03.2021, 19:50
  • 2,416
Трогательное видео: парень сделал предложение девушке на борту самолета «Белавиа»

Аплодировал весь салон.

На рейсе Минск — Стамбул парень сделал девушке предложение. Трогательное видео «Белавиа» опубликовала на своей странице в фейсбуке, передает tut.by.

— На рейсе Минск — Стамбул Антон устроил красивый сюрприз на борту самолета — сделал предложение выйти замуж. И Дарья сказала да! — сообщила компания в фейсбуке. — Рады быть частью важных событий в жизни наших пассажиров. Желаем счастья в семейной жизни и всегда находить время для путешествий.

Пассажиры узнали о сюрпризе по громкой связи. Антон подарил Дарье цветы, потом достал кольцо и стал на одно колено. Аплодировал весь салон.

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