закрыть
22 марта 2021, понедельник, 21:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава ФРС США назвал биткоин «заменителем золота»

3
  • 22.03.2021, 20:05
  • 1,032
Глава ФРС США назвал биткоин «заменителем золота»

Криптовалюта слишком волатильна и ничем не обеспечена, поэтому не может быть средством расчета.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал биткоин «заменителем золота» в ходе своего выступления на мероприятии, организованном Банком международных расчетов (BIS) 22 марта. Он также отметил, что главная криптовалюта слишком волатильна и ничем не обеспечена, поэтому не может быть средством расчета, передает РБК.

«Криптовалюты являются скорее активом для спекуляций, поэтому они не особо используются в качестве средства платежа. Это спекулятивный актив. По сути, это скорее заменитель золота, а не доллара», — пояснил глава ФРС.

В начале марта о способности биткоина заменить золото высказывался миллиардер и владелец баскетбольного клуба «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан. По его мнению, золото умирает как средство сбережения, поскольку оно не меняется. В то же время, криптовалюты продолжают развиваться, появляются новые приложения, они становятся лучше, быстрее и дешевле, пояснил Кьюбан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гоните гопников
Гоните гопников Ирина Халип
«У-хо-ди!»
«У-хо-ди!» Андрей Санников
Проект «Шариков-2000»
Проект «Шариков-2000» Леонид Невзлин
Поведение так называемых правозащитников — это предательство
Поведение так называемых правозащитников — это предательство Андрей Шарендо