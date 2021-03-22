Названы самые популярные сериалы на Netflix

Названы самые популярные сериалы на Netflix1
- 22.03.2021, 20:40
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Итоги трех месяцев 2021 года.
Опубликованы рейтинги самых популярных сериалов и шоу, а также фильмов в каталоге Netflix. Каждый итоговый список состоит из 25 пунктов, в котором опытные киноманы наверняка найдут что-то, что они еще раньше не смотрели. В список лучших попали сериалы, мини-сериалы, документальные сериалы и детские мультсериалы, передает «Новое время».
Так, самым популярным сериалом все еще остается первый сезон сериала Бриджертоны, вышедший в 2020 году, и даже сверхпопулярный детективный сериал Люпен, вышедший в январе 2021 года, не смог обогнать костюмированную драму, представляющую альтернативный взгляд на эпоху Регентства в Великобритании.
Самые популярные сериалы 2021 года
1. Бриджертоны / Bridgerton, 2020, 1 сезон
2. CoComelon, детский мультсериал
3. АйКарли / iCarly, ситком, 2007−2012, 5 сезонов
4. Улица светлячков / Firefly Lane, 2021, 1 сезон
5. Jenni Rivera: Mariposa de Barrio, 2017, 1 сезон
6. В ее глазах / Behind Her Eyes, 2021, 1 сезон
7. Джинни и Джорджия / Ginny & Georgia, 2021, 1 сезон
8. Хорошие девчонки / Good Girls, 2018, 4 сезона
9. Опасный Генри / Henry Danger, 2014, 5 сезонов
10. Кобра Кай / Cobra Kai, 2018, 3 сезона
11. Ночной сталкер: Охота на серийного убийцу / Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer, 2021, 1 сезон
12. Судьба: Сага Винкс / Fate: The Winx Saga, 2021, 1 сезон
13. Место преступления: Исчезновение в отеле Сесил / Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, 2021, 1 сезон
14. Лучшие в Лос-Анджелесе / L.A.'s Finest, 2018−2020, 2 сезона
15. Вперед, вперед! / Go, Dog. Go!, мультсериал, 2021
16. Люпен / Lupin, 2021, 1 сезон
17. Грешница / The Sinner, 2017−2018, 3 сезона
18. Убийство среди мормонов / Murder Among the Mormons, 2021, мини-сериал
19. Леденящие душу приключения Сабрины / Chilling Adventures of Sabrina, 2018−2020, 4 сезона
20. Эпоха самураев: Битва за Японию / Age of Samurai: Battle for Japan, 2018, 1 сезон
21. История бранных слов / History of Swear Words, 2021, мини-сериал
22. Кукольный дом Гэбби / Gabby’s Dollhouse, 2021, 1 сезон
23. Империя гламура / Bling Empire, 2021, риэлити-сериал
24. Пережить смерть / Surviving Death, 2021, документальный мини-сериал
25. Клинок, рассекающий демонов вики / Demon Slayer, 2020, анимэ