Названы самые популярные сериалы на Netflix
22.03.2021

Итоги трех месяцев 2021 года.

Опубликованы рейтинги самых популярных сериалов и шоу, а также фильмов в каталоге Netflix. Каждый итоговый список состоит из 25 пунктов, в котором опытные киноманы наверняка найдут что-то, что они еще раньше не смотрели. В список лучших попали сериалы, мини-сериалы, документальные сериалы и детские мультсериалы, передает «Новое время».

Так, самым популярным сериалом все еще остается первый сезон сериала Бриджертоны, вышедший в 2020 году, и даже сверхпопулярный детективный сериал Люпен, вышедший в январе 2021 года, не смог обогнать костюмированную драму, представляющую альтернативный взгляд на эпоху Регентства в Великобритании.

Самые популярные сериалы 2021 года

1. Бриджертоны / Bridgerton, 2020, 1 сезон

2. CoComelon, детский мультсериал

3. АйКарли / iCarly, ситком, 2007−2012, 5 сезонов

4. Улица светлячков / Firefly Lane, 2021, 1 сезон

5. Jenni Rivera: Mariposa de Barrio, 2017, 1 сезон

6. В ее глазах / Behind Her Eyes, 2021, 1 сезон

7. Джинни и Джорджия / Ginny & Georgia, 2021, 1 сезон

8. Хорошие девчонки / Good Girls, 2018, 4 сезона

9. Опасный Генри / Henry Danger, 2014, 5 сезонов

10. Кобра Кай / Cobra Kai, 2018, 3 сезона

11. Ночной сталкер: Охота на серийного убийцу / Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer, 2021, 1 сезон

12. Судьба: Сага Винкс / Fate: The Winx Saga, 2021, 1 сезон

13. Место преступления: Исчезновение в отеле Сесил / Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, 2021, 1 сезон

14. Лучшие в Лос-Анджелесе / L.A.'s Finest, 2018−2020, 2 сезона

15. Вперед, вперед! / Go, Dog. Go!, мультсериал, 2021

16. Люпен / Lupin, 2021, 1 сезон

17. Грешница / The Sinner, 2017−2018, 3 сезона

18. Убийство среди мормонов / Murder Among the Mormons, 2021, мини-сериал

19. Леденящие душу приключения Сабрины / Chilling Adventures of Sabrina, 2018−2020, 4 сезона

20. Эпоха самураев: Битва за Японию / Age of Samurai: Battle for Japan, 2018, 1 сезон

21. История бранных слов / History of Swear Words, 2021, мини-сериал

22. Кукольный дом Гэбби / Gabby’s Dollhouse, 2021, 1 сезон

23. Империя гламура / Bling Empire, 2021, риэлити-сериал

24. Пережить смерть / Surviving Death, 2021, документальный мини-сериал

25. Клинок, рассекающий демонов вики / Demon Slayer, 2020, анимэ

