закрыть
22 марта 2021, понедельник, 21:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Витебске в 38 лет умер активист оппозиции Александр Головань

3
  • 22.03.2021, 20:30
  • 3,594
В Витебске в 38 лет умер активист оппозиции Александр Головань
Фото из фейсбука

Две недели мужчина пролежал в больнице.

Не стало его 21 марта в 22 вечера, рассказал «НН» Дмитрий, брат Александра.

У Голованя возникли проблемы с одним из внутренних органов тела, поэтому родственники вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали. Возможно, в больнице он заразился коронавирусом, что и стало решающим в борьбе с болезнью.

Александру Голованю было 38 лет. В национальном движении с 2000 года, когда пришел в «Молодой фронт», потом прошел через «Край», «Молодую Беларусь», БХД. Его не раз задерживали. Был православным верующим и активистом Витебского православного движения. Последние годы в общественной жизни участия не принимал.


популярное за неделю

Мнение

Гоните гопников
Гоните гопников Ирина Халип
«У-хо-ди!»
«У-хо-ди!» Андрей Санников
Проект «Шариков-2000»
Проект «Шариков-2000» Леонид Невзлин
Поведение так называемых правозащитников — это предательство
Поведение так называемых правозащитников — это предательство Андрей Шарендо