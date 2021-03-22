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Офис Зеленского объявил о начале деолигархизации Украины

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  • 22.03.2021, 21:05
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Офис Зеленского объявил о начале деолигархизации Украины
фото: Офис Президента Украины

Цель Зеленского — проводить ее «широким фронтом».

Президент Украины Владимир Зеленский начал процесс деолигархизации в стране, как объявил его советник по вопросам экономики Олег Устенко. Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского.

«Если бы экономическая ситуация в Украине не консервировалась в 90-х годах, мы могли бы иметь по результатам прошлого года ВВП на уровне 400 миллиардов долларов. По факту мы имеем чуть больше 160 миллиардов долларов», — отметил Устенко.

По его словам, процесс деолигархизации неизбежен, цель Зеленского — проводить ее «широким фронтом». В числе первоочередных мер советник назвал амнистию капитала, судебную реформу и развитие конкуренции.

«У президента Зеленского есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом», — заверил Устенко.

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