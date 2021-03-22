Россия угодила в ловушку СССР 4 22.03.2021, 21:14

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Правительство РФ продлевает заморозку цен на сахар и масло.

Заморозка цен на продукты, введенная в России на фоне резкого ускорения инфляции, рискует повторить судьбу заморозки пенсионных накоплений, которая в 2014 году вводилась как временная антикризисная мера и с тех остается в силе уже 7 лет, передает finanz.ru.

Правительство не решилось отпустить цены на сахар и подсолнечное масло, замороженные в декабре прошлого года на уровне 110 рублей за литр и 46 рублей за кг (в рознице).

Соглашение об их фиксации, заключенное Минсельхозом с производителями и ритейлерами, будет продлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Заморозка цен на сахар будет действовать как минимум до конца мая, а на масло - до октября.

Одновременно бюджет выделит 3 млрд рублей в виде субсидий для поддержки производителей. Сахарные заводы, не повысившие цены, получат по 5 рублей за кг готовой продукции.

Кроме того, с 15 мая по 31 августа, будут отменены пошлины на ввоз белого сахара из-за рубежа в объеме не более 350 тысяч тонн.

Против продления фиксированных цен выступали Минэкономразвития, ЦБ, Минпромторг, Счетная палата и ритейлеры. Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин предупреждал об угрозе разорения из-за необходимости торговать в убыток.

Но у власти оказались другие приоритеты в преддверии выборов в ГосДуму, за полгода до которых рейтинг партии власти держится на минимуме за 8 лет.

Продовольственная инфляция в России бьет рекорды с конца 2015 года (7,7%), а опросы фиксируют, что рост цен возглавляет хит-парад беднеющих потребителей: его называют главной проблемой почти 60% граждан. По расчетам РАНХиГС, сейчас россияне отдают 38,16% всех расходов на продукты питания. Это рекорд с 2010 года, когда еда отнимала 38,5% семейных бюджетов.

Заморозка цен замедлила инфляцию всего на 0,1-0,2 процентного пункта, но при этом дала каскад нежелательных «побочек», отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: стремясь удержать маржу, ритейлеры начали повышать цен на прочий ассортимент.

Инфляционный пожар перекинулся на птицефабрики: за январь-февраль куриное мясо в России подорожало на 8,1%, яйца - на 3,3%.

Ответом правительства снова стала заморозка, на этот раз в негласном формате: вызванные в правительство производители «добровольно» взяли на себя обязательство не поднимать ценники как минимум в течение двух месяцев.

11 марта глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил заморозить цены на удобрения, чтобы помочь аграриям и обеспечить «штатное проведение посевной».

Сдувая пыль с командных рецептов контроля за инфляции, высшее руководство России оказалось в ловушке советского политбюро конца 1980х, которое так и не решилось отпустить розничные цены, пытаясь сохранить карточный домик стабильности.

Итог в России будет таким же, как в СССР: пустые полки и дефицит, предупреждала в январе Счетная палата.

Дорог, приводящих к этому печальному итогу, по мнению СП, может быть несколько. Во-первых, производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль. В связи с этим бизнес будет перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад, в ожидании отмены заморозки цен.

«Кроме того, существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам, что спровоцирует дефицит и будет побуждать торговые сети и производителей поднимать цены, вопреки взятым на себя обязательствам. Во-вторых, после отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами», - писали эксперты СП.

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