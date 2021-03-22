Что известно о новом главе ЦРУ Уильяме Бернсе 22.03.2021, 22:20

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Уильяма Бернса называют «секретным дипломатическим оружием Белого дома».

Новым главой ЦРУ стал бывший посол США в России Уильям Бернс, который еще в середине 2000-х предсказал острую реакцию России на потенциальную интеграцию Украины и Грузии в НАТО. Чем еще отличился первый профессиональный дипломат на должности директора разведывательного управления США – в материале "Гордон".

Что произошло

Сенат Соединенных Штатов утвердил на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) дипломата, бывшего посла США в России Уильяма Бернса.

Кандидатуру Бернса еще в начале года выдвинул президент Джо Байде. Американский лидер мотивировал это богатым дипломатическим опытом Бернса, в том числе по России, а также "предполагаемой способностью восстановить доверие к спецслужбам после президентства Дональда Трампа", сообщили источники CNN, "знакомые с этим вопросом".

По мнению Байдена, с Бернсом "американский народ будет спать спокойно", поскольку тот понимает угрозы, нависшие над США.

"Будь то кибератаки, исходящие из Москвы, вызовы со стороны Китая или угроза, с которой мы сталкиваемся со стороны террористов и других негосударственных субъектов, у него есть опыт и навыки для того, чтобы мобилизовать усилия в правительстве и во всем мире, чтобы гарантировать, что ЦРУ способно защитить американцев", – говорилось в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома 11 января 2021 года.

Президент США тогда подчеркнул, что Бернс разделяет его убежденность в том, что разведка должна быть аполитичной, а также выразил уверенность, что новый глава ЦРУ привнесет "факты и независимость", которые необходимы национальной безопасности США.

Внезапное препятствие при назначении

Еще в феврале, перед назначением на должность, кандидатуру Бернса во время слушаний в комитете по разведке Сената США одобрили обе партии – и Республиканская, и Демократическая. Кандидат ни у кого не вызывал возражений, однако окончательное утверждение дипломата в Сенате в марте было внезапно заблокировано сенатором-республиканцем Тедом Крузом.

Республиканцы требовали от администрации Байдена ввести санкции, чтобы остановить завершение строительства трубопровода "Северный поток – 2" между Россией и Германией После заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что компании, участвующие в реализации "Северного потока – 2", рискуют попасть под американские санкции, Круз снял свои ограничения по Бернсу.

Уильям Джозеф Бернс, один из самых опытных американских дипломатов, он отдал службе в дипкорпусе свыше 30 лет. Фото: ЕРА

Краткая биография

Бернс – карьерный дипломат, специалист по России и Ближнему Востоку. 4 апреля он отметит 65-летний юбилей, причем почти половину жизни он прослужил в американском дипломатическом корпусе.

Его отец был генерал-майором армии США. У Бернса два высших образования, он окончил исторический факультет в университете имени Ла Салля и факультет международных отношений в Оксфордском университете, где был стипендиатом Маршалла – престижной стипендии для американских студентов, имеющих степень бакалавра и высокий средний балл аттестата или диплома.

Бернс поступил на дипломатическую службу в 1982 году. Был советником-посланником по политическим вопросам посольства США в Москве, исполнительным секретарем Госдепа и специальным помощником бывших госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт. С 1998-го по 2001 год Бернс был послом США в Иордании, с 2005-го по 2008 год – в России, с 2008-го по 2011 год – заместителем госсекретаря по политическим вопросам. В 2011–2014 годах он был первым заместителем госсекретаря США, в 2014-м завершил дипломатическую службу и спустя год возглавил неправительственную организацию Фонд Карнеги за международный мир.

На российском направлении он работал с 1980-х, кроме того как дипломат участвовал в урегулировании многих значимых событий, например, в ядерной сделке с Ираном.

У новоназначенного директора ЦРУ три президентские награды за выдающиеся заслуги и высшие награды от Пентагона и разведывательного сообщества США. Он участвовал во множестве переговоров по ближневосточной тематике. Владеет русским и арабским языками.

25 февраля 2014 года, Киев. Заместитель госсекретаря США Уильям Бернс и Арсений Яценюк, который через два дня станет премьер-министром Украины. Фото: ЕРА

Интересные моменты

– Бернс – первый профессиональный дипломат на должности директора ЦРУ. Он отдал этой профессии почти 33 года жизни, состоял на службе при пяти президентах и 10-ти госсекретарях.

– В феврале 2021 года, пкак писало USA Today, во время слушаний в комитете по разведке Сената США Бернс заявил: "Хотя Россия во многих отношениях может быть угасающей державой, она может быть не менее разрушительной под руководством Путина, чем восходящие державы, вроде Китая. […] Большая часть моих седых волос появилась из-за моей службы в России на протяжении многих лет, особенно имея дело с Путиным".

– В начале 2021 года обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус писал, что среди американских политиков и специалистов по внешней политики Бернс считается "возможно, лучшим дипломатом своего поколения".

– В ноябре 2020 года, когда определился победитель президентской гонки в США, в СМИ начали циркулировать кандидаты будущего кабинета Байдена. Упоминался среди них и Бернс. Российский "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники тогда писал, что "для Москвы его назначение было бы наиболее выигрышным" из всех возможных кандидатов.

Издание также уточняло, что в ранге первого зама госсекретаря при президентстве Барака Обамы Бернс активно взаимодействовал с Россией, в том числе на иранском направлении.

– В 2019 году Бернс выпустил книгу мемуаров "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия", в которой, в частности, раскритиковал многие действия российских властей, но в то же время еще в 2007–2008 годах подверг сомнению правильность решения американской стороны интегрировать Украину и Грузию в НАТО, поскольку, по мнению дипломата, это могло вызвать острую реакцию официальной Москвы.

– В апреле 2013 года известный американский журналист и аналитик Николас Кралев в своей статье в The Atlantic назвал Бернса "секретным дипломатическим оружием Белого дома", используемым против "некоторых из самых острых внешнеполитических вызовов США". В материале также говорилось, что "осторожное, но мастерское обращение Бернса с бюрократией и его нежелание привлекать к себе всеобщее внимание – он редко дает интервью – были столь же важны для его [карьерного] успеха, как и его дипломатические навыки".

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