Белорусы протестуют 226-й день 22.03.2021, 22:38

Белорусы готовятся к празднованию 25 марта.

Новополоцк поддерживает стачку.

Белорусы Киева собрались на Михайловской площади на фоне мурала героя Небесной Сотни Сергея Нигояна. И напоминают, что до Дня Воли осталось 3 дня.

Белорусы Санкт-Петербурга 226 день выходят на акции солидарности со своими земляками:

За 3 дня до Дня Воли, хочется ещё раз напомнить, что более 280 человек находятся в плену у режима! На выходных мы написали 50 писем со словами поддержки политическим заключённым - сейчас мы их отправляем, передает телеграм-канал «Хартия-97».

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