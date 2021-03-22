Основатель Twitter продал свой первый твит почти за 3 млн долларов 22.03.2021, 22:51

Джек Дорси

Первый твит был написал Джеком Дорси ровно 15 лет назад.

Глава корпорации Twitter, создатель одноименной социальной сети, Джек Дорси в понедельник сообщил, что продал на аукционе Valuables свой первый твит как невзаимозаменяемый токен (NFT), передает svoboda.org.

Первый твит был написал Дорси ровно 15 лет назад - 21 марта 2006 года. Сообщается, что NFT первого твита Дорси купил гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Он заплатил чуть более 2,9 млн долларов.

Дорси перевёл деньги в биткоины (по нынешнему курсу этой криптовалюты - чуть более 50 биткоинов) и перечислил благотворительной организации Give Directly на помощь Африке. Сам твит остался на своём месте в твиттере в свободном публичном доступе.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Невзаимозаменяемые токены используются для создания проверяемого цифрового дефицита, а также подтверждения факта владения цифровыми активами и возможности их использования на нескольких платформах. NFT используются в нескольких конкретных применениях, которые требуют уникальности цифровых предметов, таких как криптоискусство, коллекционные цифровые предметы и онлайн-игры. Искусство стало одним из первых вариантов использования NFT и блокчейна в целом, так как невзаимозаменяемые токены позволяют обеспечить доказательство подлинности и факта владения цифровым искусством.

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