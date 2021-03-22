Геннадий Гудков: Терпеть Путина больше не будут 1 22.03.2021, 23:17

3,608

Геннадий Гудков

Экс-полковник ФСБ рассказал о новой проблеме для Кремля.

Политик Геннадий Гудков считает, что власти переполошились отнюдь не из-за того, что Байден считает главу РФ убийцей, передает «Собеседник».

Слова Джо Байдена о том, что он считает Владимира Путина убийцей, в экспертной среде и в СМИ восприняли преимущественно как проявление жесткости и агрессию, направленную лично против главы российского государства. Позже ряд отечественных политиков попытались донести слова главы Белого дома до всех граждан РФ, выступив с заявлениями об «оскорблении России и всех россиян». Однако ситуация со стороны выглядит значительно сложнее и глубже, чем любые из существующих оценок.

Известный российский политик, предприниматель и отставной полковник ФСБ Геннадий Гудков в интервью Youtube-каналу «И Грянул Грэм» отметил, что в действительности заявления Джо Байдена демонстрируют еще ряд важных деталей, которые можно считать не просто актуальными, но и в какой-то степени критичными для Кремля.

По словам эксперта, никто из европейских лидеров не высказался в поддержку Путина, что можно воспринимать как настораживающий фактор для Кремля и действующей власти.

«В речи Байдена про Путина многие обратили внимание на слова про «убийцу», однако политическая элита в России переполошилась из-за других слов: говоря про Путина, Байден сказал, что «он за это заплатит». Этот сигнал российский истеблишмент воспринял очень серьезно – это их очень насторожило. Совершенно очевидно, что это – не просто слова, и за ними последуют действия не только США, но и их союзников.

Также хочу обратить внимание на еще один очень важный факт: ни один серьезный западный политик, западный лидер не осудил Байдена за его слова о Путине. В поддержку Путину высказался только Эрдоган, который сам находится в процессе противостояния с Западом, превращаясь в авторитарного лидера. Слова Байдена – сигнал российским элитам о том, что терпеть Путина США и их союзники больше не намерены», – заявил Гудков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».