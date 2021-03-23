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Скандал с вакциной «Спутник V»: вице-премьер Словакии подал в отставку

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  • 23.03.2021, 8:18
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Скандал с вакциной «Спутник V»: вице-премьер Словакии подал в отставку
Рихард Сулик
фото: TASR

Политик ждет, что свой пост покинет и премьер-министр Игор Матович.

Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик подал в отставку на фоне правительственного кризиса, который возник после закупок российской вакцины Спутник V.

Об этом сообщает dw.com.

Как заявил Сулик, теперь свой пост должен покинуть и премьер-министр Игор Матович, после чего в стране может быть сформировано новое правительство.

Сам Матович накануне заявлял, что готов подать в отставку, но намерен остаться членом правительства.

Политический кризис в Словакии начался после закупки российской вакцины от COVID-19 Спутник V.

Соратники Матовича по коалиции резко осудили этот шаг. Против использования российской вакцины также выступила президент Словакии Зузана Чапутова.

12 марта на фоне скандала подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи.

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