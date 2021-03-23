Скандал с вакциной «Спутник V»: вице-премьер Словакии подал в отставку

Скандал с вакциной «Спутник V»: вице-премьер Словакии подал в отставку1
- 23.03.2021, 8:18
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Политик ждет, что свой пост покинет и премьер-министр Игор Матович.
Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик подал в отставку на фоне правительственного кризиса, который возник после закупок российской вакцины Спутник V.
Об этом сообщает dw.com.
Как заявил Сулик, теперь свой пост должен покинуть и премьер-министр Игор Матович, после чего в стране может быть сформировано новое правительство.
Сам Матович накануне заявлял, что готов подать в отставку, но намерен остаться членом правительства.
Политический кризис в Словакии начался после закупки российской вакцины от COVID-19 Спутник V.
Соратники Матовича по коалиции резко осудили этот шаг. Против использования российской вакцины также выступила президент Словакии Зузана Чапутова.
12 марта на фоне скандала подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи.