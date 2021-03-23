Представитель Госдепа — Макею: Немедленно освободите всех политзаключенных 1 23.03.2021, 8:33

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фото: epa

Лукашенковскому министру ясно дали понять позицию США.

В понедельник состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шолле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Стороны обсудили ситуацию в Беларуси, а также отношения между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

— Советник Шолле ясно дал понять, что необходимо немедленно освободить всех без исключения политических заключенных в Беларуси, особо отметив безотлагательность дела консультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика. Советник и министр иностранных дел также обсудили предстоящий обмен послами между США и Беларусью, отметив, что открытые линии связи пойдут на пользу обеим странам, — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Соединенные Штаты решительно поддерживают предложение о подлинном диалоге власти с лидерами протестного движения с целью проведения свободных и справедливых выборов под международным наблюдением уже в этом году.

Пресс-служба белорусского МИД об этом разговоре пока ничего не сообщает.

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