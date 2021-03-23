«Если ЕС и РФ договорятся об уходе диктатора, то для режима счет пойдет на недели» 3 23.03.2021, 8:39

2,030

Кольцо вокруг Лукашенко постепенно сжимается.

Президент РФ обсудил ситуацию в Беларуси с председателем Совета Европы. И раньше появлялись сообщения о такого рода переговорах, но сейчас они впервые публично подтверждены Кремлем. Более того, приходит информация о том, что Москва принципиально не против участвовать в решении беларуского политического кризиса на площадке ОБСЕ (Россия - полноправный член этой организации), пишет телеграм-канал «Кукловод и овца».

В принципе Россия и ЕС уже давно бы могли договориться по белорусскому вопросу. Лукашенко своей лживостью и неадекватностью раздражает как западных, так и восточных соседей. К тому же цели Европы и РФ в Беларуси не исключают друг друга.

Россия бы хотела сохранить свое влияние и после ухода Лукашенко, а Брюссель хочет, чтобы весь этот круговорот насилия и беспредела возле границ ЕС поскорее закончился. Поэтому при обоюдном желании может быть найдено решение, которое устроит обе стороны.

Возникает закономерный вопрос: почему Россия стала готова публично обсуждать белорусский кризис только сейчас. Здесь есть целый ряд причин:

1. Нарастающее раздражение белорусским диктатором. Не получив в Сочи очередные миллиарды, Лукашенко публично отрекся от обещаний, ранее данных Кремлю. В Москве, похоже, начинают осознавать вроде бы очевидную истину: любая ставка на Лукашенко будет проигрышной.

2. Потеря симпатий со стороны белорусов. Как мы знаем, Кремль хорошо осведомлен о той огромной репутационной цене, которую он платит за поддержку режима. Поэтому надо начинать действовать, пока число граждан РБ, симпатизирующих России, не упало до долей процента.

3. Активизация США. В последние пару недель Штаты демонстрируют свою высокую заинтересованность в белорусском вопросе. Для них хлипкий режим Лукашенко - очевидная брешь во внешнеполитическом контуре России. В Москве не могут не опасаться того, что активное вмешательство в белорусский кризис со стороны главной мировой супердержавы может привести к полной утрате влияния в РБ.

Поэтому разумнее по-быстрому договориться с Европой, которая в целом не против сохранения российского влияния в Беларуси при условии того, что Лукашенко уйдет и пройдут свободные выборы.

Вывод. Лукашенко надоел (тут изначально был другой глагол) вообще всем. Его ухода желают в Москве, в Брюсселе, Вашингтоне, а главное - в самой Беларуси. И выходит, что в сохранении власти диктатора заинтересован даже не весь его режим, а лишь немногочисленная группа ближайших сторонников.

Вопрос времени, когда все стороны, заинтересованные в решении белорусского кризиса, смогут договориться по условиям демонтажа лукашенковской диктатуры.

Кольцо вокруг Лукашенко постепенно сжимается, ловушка захлопывается. Если ЕС и РФ договорятся об уходе диктатора, то для режима счет пойдет на недели. Поэтому дадим хороший совет силовикам перед 25 марта: ведите себя максимально доброжелательно по отношению к своим согражданам, а главное - соблюдайте закон и не исполняйте заведомо преступные приказы начальства. Потому как в день X все начальство улетит в жаркие страны, а отвечать придется вам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».