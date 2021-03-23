На границе с Китаем возникли заторы из российских поездов с углем и лесом 23.03.2021, 8:42

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Фото: Александр Кряжев

РИА Новости

Пекин ограничил экспорт сырья из РФ.

«Российские железные дороги» (РЖД) как минимум дважды в марте ограничивали погрузку лесных грузов, а также угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия из-за отказов в приеме поездов со стороны Китая и, как следствие, их скопления на путях, сообщает РБК.

Это следует из телеграмм, направленных РЖД грузоотправителям (есть в распоряжении РБК). Согласно им, ограничения вводились на перевозку 50% таких грузов в Китай с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта.

Представитель РЖД подтвердил «определенные ограничения приема грузов в контейнерах через погранпереходы Забайкальск — Маньчжурия и Наушки — Сухэ-Батор со стороны «Китайских железных дорог» (КЖД), а также лесных грузов и угля через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия». По его словам, прием поездов на пограничных переходах обеспечивается на уровне 68% от согласованных сторонами размеров передачи. Согласно телеграммам РЖД, через границу в марте проходят 13 поездов среднесуточно при согласованной норме 22 поезда. Представитель «Китайских железных дорог» в Москве отказался от комментариев. РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России. Представитель Минтранса отказался от комментариев.

Почему Китай пропускает мало поездов

Объем внешнеторговых перевозок между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге в 2020 году сохранился на уровне 2019 года и составил 17,9 млн т грузов. В экспорте преобладали лесные грузы (4,5 млн т) и уголь (3,3 млн т).

По информации РЖД, возникшие сложности с вывозом лесной продукции связаны с повышенными требованиями, предъявляемыми к ней контрольно-надзорными органами КНР. Требования к углю Китай повысил еще в середине прошлого года, сообщал «Коммерсантъ». В разговоре с журналистами в конце января замгендиректора РЖД Алексей Шило объяснил, что китайская сторона задерживает поезда в связи с проверками из-за эпидемиологической ситуации.

Как сообщил представитель РЖД, теперь уголь китайская сторона принимает преимущественно в контейнерах. Компания РЖД находится в постоянном контакте с китайскими коллегами и делится всей необходимой информацией о планах приема и передачи грузов через погранпереходы, отметил представитель монополии. По его словам, компания неоднократно обращалась к руководителям корпорации «Китайские железные дороги» и Харбинской железнодорожной корпорации КЖД по вопросу выполнения китайской стороной согласованных размеров приема поездов через пограничные переходы.

Сокращение приема грузов Китаем приводит к скоплению на инфраструктуре РЖД поездов с гружеными вагонами в адрес погранпереходов: по данным РЖД, сейчас в очереди — свыше 70 поездов, в том числе более 20 контейнерных поездов, десять — с лесными грузами, десять — с углем. «Это негативно отражается на эксплуатационной работе и приводит к неоправданным финансовым потерям», — подчеркнул представитель РЖД.

Заторы вызваны общей эпидемиологической ситуацией и жесткой позицией Китая, который закручивает гайки, и сейчас непонятно, как российская сторона может на это повлиять, пояснил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, ситуация с автотранспортом не лучше: более 400 автомобилей стоят на границе с Китаем в Приморье.

Китайцы объясняют задержки необходимостью санобработки российской продукции против коронавирусной инфекции. По каким-то причинам они перестали принимать с 2021 года российские сертификаты о санобработке и проводят ее на границе, что в разы сокращает пропускную способность грузов, говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его мнению, решением могла бы стать аккредитация китайских компаний по сертификации работ по санобработке на ключевых станциях отгрузки. В противном случае проблемы с приемкой грузов могут продолжиться, отмечает он.

Какие потери несут грузоотправители

Лесозаготовительные компании и угольщики говорят, что проблемы с отправкой грузов через сухопутные пограничные переходы Наушки и Забайкальск в Китай у них начались с декабря 2020 года.

Cоюз лесопромышленников Красноярского края в письме первому заместителю губернатора, председателю правительства региона Юрию Лапшину 15 марта предупредил о риске негативных финансовых последствий для предприятий лесной отрасли Красноярского края из-за того, что «Китайские железные дороги» с декабря 2020 года не принимают контейнеры из России (через сухопутные пограничные переходы Наушки и Забайкальск), груженные пиломатериалами.

«В течение трех месяцев происходит затоваривание складов, вывод из оборота транспортного оборудования (контейнеров), снижение налоговых поступлений в региональный бюджет», — говорится в письме. К тому же это может привести к невыполнению условий контрактов поставки пиломатериалов. «Сложившаяся ситуация носит затяжной характер и может негативно сказаться на спросе, что приведет к снижению объемов экспорта», — заключают лесопромышленники.

В пресс-службе правительства Красноярского края подтвердили получение этого обращения. «Министерством лесного хозяйства и министерством транспорта готовится совещание по этому вопросу для выяснения всех обстоятельств», — сообщили в пресс-службе.

Представитель лесозаготовительной группы «Илим» Захара Смушкина также подчеркнул, что компания с конца прошлого года столкнулась с существенным замедлением прохождения ее грузов через железнодорожные погранпереходы на китайскую территорию (Забайкальск — Маньчжурия и Наушки — Замын-Ууд — Эрлянь). Это повлияло на исполнение контрактных обязательств перед партнерами по срокам и привело к дефициту подвижного состава для перевозок в связи с тем, что сроки оборота вагонов и контейнеров выросли, отметил он.

По словам представителя «Трансконтейнера», в течение последних месяцев ситуация на погранпереходах в Забайкальске и Наушках была очень напряженной из-за введенных РЖД ограничений. Например, в Забайкальске РЖД принимали к отправке по три-четыре контейнерных поезда в сутки вместо согласованных и запланированных шести. Это привело к затовариванию складов, сложностям с отгрузкой экспорта российских производителей в Китай и дефициту подвижного состава для отправки импорта из Китая в Россию, отметил он. «С отменой ограничений в конце прошлой недели ситуация начала выравниваться. Мы надеемся, что выход на плановые объемы обработки поездов не будет больше нарушаться ограничениями со стороны дорог», — заявил представитель «Трансконтейнера».

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