Белорусам на заметку: что могут купить на свою пенсию пожилые люди за границей 4 23.03.2021, 8:59

3,618

От Франции до Украины.

Мы часто слышим, что в Европе жизнь лучше, зарплата выше, а на пенсии открывается второе дыхание. Сегодня мы расскажем, какую сумму денег получают пенсионеры из пяти стран, что они могут позволить себе купить на нее и удается ли им откладывать средства про запас, пишет onliner.by.

Франция

Начнем с того, что во Франции пенсия складывается из основного и накопительного уровней. Вся эта система предусматривает два способа выплат: базовый и накопительный. Базовый зависит от показателей среднемесячной зарплаты пенсионера во время трудового стажа, а вот накопительный выплачивается в соответствии с накопленными баллами. Они начисляются на счет человека после каждого изменения рабочего места и позволяют увеличивать размер получаемых пособий.

Что касается размера пенсий, во Франции на нее предсказуемо влияет трудовой стаж — он должен составлять 41 год и 6 месяцев. Таково условие получения пенсии в полном размере. Если же стаж человека меньше, за каждые недостающие 3 месяца размер выплат будет снижаться на 1,25%. Средняя пенсия во Франции составляет примерно половину средней зарплаты человека во время его работы, а ее размер достигает €1000.

Николь, пенсия — €2100

Наша героиня Николь сейчас живет во Франции, она работала врачом общей практики более 40 лет. Сейчас ее пенсия составляет €2100. По меркам Франции это вполне хорошая ежемесячная сумма.

Николь рассказывает, что ее месячные пенсионные затраты распределяются следующим образом: €800 — оплата квартиры, €30 — ремонт и содержание дома, €110 — парикмахерская, €30 — маникюр, €42 — покупка одежды, €700 — продукты питания, от €50 до €100 уходит на мелочи для дома и быта.

Кроме того, Николь отмечает, что социальная медицинская страховка покрывает 70% расходов пенсионеров на медицинское обслуживание, еще 30% затрат на врача возвращает добровольное страхование. Само оно, кстати, обходится в €70 в месяц.

Итого на жизненные потребности Николь тратит около €1882. Кроме того, пенсионерка отмечает, что ей удается откладывать небольшую сумму денег для путешествий: женщина выезжает за границу дважды в год.

Латвия

Как гласит латвийское законодательство, граждане страны старше 62 лет со стажем работы от 15 лет могут получать пенсионное пособие от государства.

Недавно мы писали, что размер средней пенсии в Латвии равен €384 — ее считают одной из самых низких в ЕС. Впрочем, все сугубо индивидуально: размер выплаты зависит от стажа работы пенсионера, его заработной платы и должности.

Ольга, 67 лет, пенсия — €415

Героине нашего текста 67 лет, ее зовут Ольга, она живет в городе Огре недалеко от Риги. Ольга рассказывает, что она много лет работала в вычислительном центре, затем — кассиром в супермаркете, еще три года — дворником. На пенсию Ольга вышла в 63 года и 9 месяцев. Сейчас сумма, которую ей ежемесячно выплачивает государство, составляет €415. Ольга признается: для европейских цен это действительно немного.

— Сейчас я даже не подрабатываю! Когда мой муж был жив, нам вполне хватало общих денег, чтобы оплатить квартиру, можно было спокойно существовать вдвоем. Недавно он умер, но по законодательству мне еще год должны платить половину его пенсии — это примерно €170. А вот по истечении этого срока придется искать работу, — рассказывает женщина.

Ольга добавляет, что бо́льшая часть средств у нее уходит на питание и коммунальные услуги, а во многих второстепенных вещах приходится себе отказывать. Вот что она рассказывает о списке трат:

— На квартиру и коммунальные услуги у меня уходит примерно €125, еще €50 я отдаю на кредит. Больше всего денег трачу на питание (около €240), меньше всего — на бытовую химию (примерно €30). Что касается одежды…

Ну, если хочется купить что-то подороже, приходится копить и выкраивать финансы из ежедневных трат. Отдыхать я особо никуда не хожу: в театрах себе отказываю, иногда посещаю выставку, если вижу дешевые билеты. До пандемии коронавируса мне даже удавалось раз в год слетать в Англию к дочери. Как видите, на такую пенсию особо не разгуляешься.

Впрочем, Ольга тут же отмечает, что в сравнении со своими знакомыми она получает «вполне нормальную пенсию»: кто-то из ее друзей живет даже на €200.

— К счастью, лекарства я почти не покупаю, так что на это деньги не трачу. Другой вопрос, как при таких пенсиях умудряются жить люди с серьезными болезнями. Надеюсь, я этого не узнаю, — говорит женщина.

Украина

В нашем недавнем материале мы рассчитывали, что средняя пенсия в Украине составляет всего $130 — она остается одной из самых низких в Европе. Что интересно, на территории страны действует более 50 нормативных актов — все они регулируют вопрос пенсионного обеспечения. Кроме того, в Украине существует несколько систем начисления пенсии по возрасту.

Валентина, 61 год, пенсия — €242

Украинке Валентине 61 год, она живет в Киеве. Женщина рассказывает, что она долго работала переводчиком в немецкой компании, а на пенсию ушла в 55 лет.

— У меня была хорошая работа и зарплата. Могу сказать, что пенсия у меня тоже неплохая — 8000 гривен, это примерно €242. Отмечу, что я и сейчас подрабатываю, поэтому живу не только на свою пенсию.

Знаю, что у многих знакомых сумма выплаты не достигает даже 2000 гривен — это совершенно смешные деньги, чуть больше €60. По этой причине пожилые люди в Украине работают даже после выхода на пенсию.

Валентина рассказывает, что сейчас довольно немало денег у нее уходит на лекарства. Какая-то часть медикаментов выдается пенсионерам бесплатно, но многое приходится приобретать самостоятельно.

— Когда-то мне нужно было покупать таблетки почти за 2000 гривен — это примерно €60, а сейчас на них уходит примерно 1500 (€45), — рассказывает она. — Конечно, кучу денег приходится отдавать на еду: я не ограничиваю себя в покупке мяса, рыбы или сыра. Ну и в Украине в принципе дешевые овощи. Килограмм картошки стоит 12 гривен (€0,36), лука — 6 гривен (€0,18), капусты — 5 гривен (€0,15), помидоров и огурцов — около 8 гривен (€0,24). В общем, суммарно на продукты у меня уходит около 5 тыс. гривен (€151).

Пенсионерка добавляет, что еще около 2000 гривен (€60) она отдает на оплату коммунальных услуг, причем 1500 (€45) из них — на отопление. Оставшиеся средства забирают мелкие расходы.

— А вот если мне вдруг придется покупать одежду и обувь, я буду вынуждена урезать себя в тратах на еду — придется закупаться пакетом продуктов не дороже 3000 гривен (€90).

Но пока моя пенсия позволяет мне формировать свой бюджет вполне спокойно. Мне не на что жаловаться: я знаю, что в среднем пенсионеры в Украине получают около 5 тыс. гривен (€151). Конечно, можно прожить и на эту сумму, но в таком случае ты точно не сможешь позволить себе купить все, что пожелаешь.

Россия

Недавно мы также рассчитали среднюю пенсию в России. Как оказалось, она составляет немногим больше белорусской — $220.

]

Надежда, 69 лет, пенсия — €283

Надежда живет в поселке под Москвой. Ей 69 лет, и 8 из них она уже находится на пенсии.

— Я 40 лет проработала в школе учителем химии и биологии. Когда уходила на пенсию, у меня уже было 25 лет стажа, — начинает рассказывать женщина. — Сейчас моя пенсия составляет 22 700 рублей. Плюс к этой сумме я получаю еще пенсию по инвалидности. В итоге выходит около 25 тыс. рублей (примерно €283).

По словам Надежды, ей, как сельскому учителю, предоставляют льготы и оплачивают коммунальные услуги. В итоге за содержание квартиры приходится доплачивать только 1000 рублей (примерно €11): эта сумма уходит на телефонную связь и электроэнергию. Действительно много средств пенсионерке приходится тратить на медикаменты.

— Лекарства забирают из кошелька достаточно денег: если суммировать все затраты на мои болезни, получится около 3000 рублей (€34). И стоит учитывать, что таблетки в России дорожают каждый месяц.

А вот на питание я стараюсь отдавать не более 5000 рублей (€57): у нас с мужем есть дача, к зиме моя морозильная камера полностью загружена фруктами и овощами.

Валентина отмечает, что еще около 2 тыс. рублей (€23) она ежемесячно жертвует храму, а на покупку одежды и обуви практически не тратится: гардеробом ее обеспечивают родственники.

— Сноха мне обычно говорит: «Надежда Васильевна, мне это уже не нравится», — привозит старые вещи, а я их забираю, — добавляет пенсионерка. — Много денег я раздаю внукам в качестве подарков на дни рождения. Наверное, в сумме «надариваю» семье около 5 тыс. (€57) в месяц.

Те средства, которые остаются от пенсии после всех перечисленных расходов, Надежда откладывает «на черный день». А если получается, раз в год позволяет себе поездку по стране. Такое путешествие обходится ей в 10—20 тыс. рублей (€113—227).

— Сумма, которую мне удается откладывать в месяц, составляет примерно 5 тыс. рублей (€57). Я решила, что у меня обязательно должна быть финансовая подушка: болезни пенсионеров стоят очень дорого, — объясняет женщина. — Несколько лет назад я серьезно заболела — тогда деньги мне собирали всем поселком. Все потому, что пребывание в московской больнице обходится в 8 тыс. рублей (€91) в день, а для меня это заоблачная сумма.

Греция

Согласно греческому законодательству, граждане этой страны уходят на пенсию в 65 лет. Размер средней пенсии зависит от вида занятости человека. Например, сотрудники государственного сектора получают €760—810. А вот пенсия частников составляет около €580—650.

Кроме того, прожиточный минимум в стране колеблется в пределах €300—350. Примерной такой же размер имеет минимальная пенсия.

София, 70 лет, пенсия — €800

Софии 70 лет, она живет в Греции, когда-то работала государственным служащим, а сейчас на пенсии.

По словам женщины, сумма ее пенсии составляет €800. И это вполне хорошие деньги по меркам страны. Пенсионерка прислала нам свой список ежемесячных расходов. Итак, вот основные траты Софии: €300 женщина отдает в качестве налога на квартиру, €70 уходит на оплату электричества, €70 — на оплату интернета и телефонной связи, €14 София платит за воду, €15 ежемесячно отдает за парикмахерскую, €300 у нее уходит на покупку одежды. Оставшаяся сумма (примерно €31) идет на мелкие расходы.

София отмечает, что ее муж получает примерно такую же пенсию, как и она. Около половины ее тратится на корм для домашних животных, еще 50% — на продукты питания для супругов.

Что касается медицинского обслуживания, София отмечает, что в Греции оно дорогое: за серьезные операции нужно платить достаточно большие деньги. Поэтому многие пенсионеры, как и женщина, откладывают пару сотен долларов «на всякий случай». А вот медикаменты в Греции практически бесплатные (платить за них нужно лишь небольшой процент).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».