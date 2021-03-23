Археологи обнаружили удивительные сокровища в Британии 23.03.2021, 9:05

5,180

Некоторым из них — три тысячи лет.

Исследователи из Британского музея обнаружили сокровища, которым от 1 тысячи до 3 тысяч лет.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Многие из находок были найдены с помощью металлодетектора. В общей сложности это 20 906 предметов, которые обнаружили в 2018 году в ходе 1 094 раскопок по всей стране.

Среди найденного: штамп с восковой печатью слона, фигурка рыцаря, который выходит из раковины улитки (ранее улитка была символом трусости), редкая и причудливая серебряная позолоченная лошадь-улитка, также это средневековая золотая матрица печати (датируемая примерно 1250–1350 гг. нашей эры).

Точные даты изготовления артефактов узнать сложно. Но ученые точно установили, что предметам не меньше 1 тысячи лет. Некоторым артефактам около 3 тысяч лет.

"Сокровища веками захватывали наше воображение, и интересно наблюдать за тем, что открывают каждый год. Эти открытия вносят неоценимый вклад в знание и понимание нашей общей истории. Мне особенно приятно, что многие из них будут выставлены в местных музеях по всей стране", - сказала министр культуры Британии Кэролайн Диненедж.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».