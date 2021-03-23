Медики назвали фрукт, который снижает риск заражения коронавирусом 1 23.03.2021, 9:30

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Достаточно употреблять его один раз в день.

Зарубежные медики сделали заявление, что употребление одного яблока в день позволяет снизить риск заражения коронавирусом. Доводы специалистов привело издание The Times of India, передает cursorinfo.co.il.

В связи со вспышкой коронавируса во всем мире медики ранее рекомендовали увеличить потребление фруктов для укрепления иммунитета. Особенно это касается цитрусовых, имеющих в своем составе большое количество витамина С.

Как известно, аскорбиновая кислота активным образом повышает сопротивляемость организма инфекциям. При этом специалисты напомнили о важности наличия в рационе яблок, так как они богаты природными антиоксидантами, минералами и полезными для здоровья волокнами. В частности, было доказано, что один плод в день защищает от смертельных вирусов, таких как COVID-19, а также от простуды и гриппа.

«Яблоки помогают противостоять попадающим в тело человека патогенным микроорганизмам, таким как микробы, и предотвращают инфекции и сезонную простуду», — прокомментировали свои доводы медики.

Врачи отметили, что есть много людей, которые попросту не склонны есть фрукты, тем самым они делают себя уязвимыми к разного рода заболеваниям. В таком случае можно ввести привычку — выпивать стакан яблочного сока. Это поможет не только усилить защитные силы организма, но и улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

В списке достоинств влияние фолиевой и пантотеновой кислот, а также биотина, которые являются незаменимыми веществами для сохранения молодости. Стоит отметить, что при наличии язвы желудка, гастрита и панкреатита, включая другие заболевания ЖКТ, от напитка лучше отказаться.

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