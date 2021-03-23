Крым можно вернуть и без нарушения конституции РФ 5 Сергей Климовский, «Обозреватель»

23.03.2021, 9:40

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Применение «стратегии Примакова» может дать такой результат, которого совсем не хотят в Кремле.

После того как Лавров погрозил НАТО войной Москва умудрилась с 8 по 16 марта сделать три крупные провокации персонально в адрес Украины, из-за чего возник вопрос: что бы это значило.

Первой стал пост Евгения Примакова в Фейсбуке 8 марта с угрозой нанести ракетные удары по инфраструктуре, командным пунктам в Украине и по правительственным зданиям в Киеве. Разумеется, в отместку за убийства стариков, детей и "мирных ополченцев" Донбасса. Такие же превентивные удары, как и захват Крыма в 2014 г., чтобы его не захватили США.

Поскольку Евгений Примаков внук экс-премьера РФ, знаменитого своей "петлей", то он принадлежит к новой российской аристократии, как та же Ксения Собчак, и может обещать Украине ракетные удары. Притом, что в армии он не служит, высоких постов не занимает и формально работает всего лишь журналистом. Тем не менее, кремлевские СМИ его посты не просто читают, а оперативно и активно "разгоняют" так, что вынуждают реагировать на этот шум украинские СМИ.

В искренности Примакова-внука можно не сомневаться. Его 26 июня 2018 г. не пустили в Киев как лицо представляющее угрозу нацбезопасности Украины, когда он прилетел в качестве главы "Русской гуманитарной миссии", чтобы выступить на конференции ОБСЕ. С тех пор он еще больше обиделся на Украину. Дед мог сделать "петлю" – развернуть свой самолет с полпути в Вашингтон, а внука развернули из аэропорта в Борисполе и отправили назад в Москву. Тоже "петля" своего рода, но позорная, да и в целом карьера у внука не задалась.

Так что, снести Киев и Борисполь он хочет вполне искренне, а тут из Кремля попросили об этом написать, поскольку на Жириновского в Украине уже почти не реагируют, и он депутат Госдумы. Если Жирик пригрозит Киев разбомбить, то бросит тень на Думу и Кремль. Если об этом заявит Примаков-внук, то он формально частное лицо, за которое власти РФ не в ответе. Если Примаков написал бы: Путин – сказочная фигня, то на него завели бы уголовное дело. Но так как на России свобода слова, то призывать разбомбить Украину и ругать президентов США может каждый россиянин, благо они меняются регулярно, что стимулирует творчество. Три президента за семь лет – есть, где разгуляться.

Однако, с президентом США россиянам, похоже, снова не повезло. В 2016 г. они кричали с воодушевлением: "Трамп наш президент", но это оказалось не так. В 2020 г. они сменили стратегию и стали хитро уверять друг друга: вот придет Байден и по-настоящему накажет нас, не то что этот Трамп. Россия таяла в предвкушении удовольствия от порки, которую ей задаст Байден, если станет президентом. Но опять намечается разочарование: порка обещает быть настоящей, а не фиктивной с "перезагрузкой" в финале. "Перезагрузку" в отношениях между США и РФ в Белом доме не исключают, но при условии, что россияне перестанут всей толпой участвовать в выборах президента США и вместо этого доведут "обнуление" Путина до полного обнуления.

В Кремле спустя 50 дней после инаугурации Байдена стали подозревать, что с ним тоже лоханулись, как и с Трампом. Но некоторые сомнения и надежды там остаются, и седьмая годовщина оккупации Крыма удобная возможность окончательно прояснить: ху из мистер Байден для России.

Эту проверку начали с текста Примакова о ракетно-бомбовых ударах, чтобы разогреть и накалить ситуацию, прервав минско-нормандский застой. Ударным элементом операции "Проверка" должен был стать визит в Крым китайских бизнесменов как намек на признание КНР его аннексии РФ, а финалом – доклады Лаврова и Путина. Реакция на все это Белого дома и Байдена должна была развеять или подтвердить сомнения о качестве порки, которую Кремль выпросил для РФ.

Москва стратегию ударов, рекомендуемых Примаковым, применяла дважды, еще до его совета. Оба раза с сомнительным результатом.

Впервые во время 44-дневной Карабахской войны, когда армия Армении обстреливала российскими ракетами и, вероятно, не без участия российских военных советников, жилые кварталы городов Азербайджана. Результат для РФ и Армении был скорее отрицательный, чем положительный. Наступление армии Азербайджана эти ракетные удары не остановили и аналогичных ударов по городам Армении не вызвали, вопреки ожиданиям Москвы. В Баку не поддались на эту армяно-российскую провокацию.

Армяне лишь заработали себе имидж убийц, чем фактически обнулили свои многолетние усилия с пропагандистской компанией "Геноцид 1915 г.". Какой 1915 г., если в 2020 г. армия Армении убивала ракетами десятками мирных жителей Азербайджана без учета возраста и пола, не давая возможности им убежать. Причем убийцы не видели лиц жертв, чем избавили себя от нервных стрессов. Не удивительно, что теперь армянский Генштаб и оппозиция обзывают Пашиняна предателем за то, что он якобы не позволил использовать "Искандеры", а тот оправдывается, что позволил, но они плохо летают и еще хуже взрываются.

Москва этими ударами не добился от Баку ракетной взаимности, которая позволила бы РФ официально включиться в Карабахскую войну. В итоге Кремль был вынужден прибегнуть к более "земному" приему: загнал на линию фронта российский военный вертолет, который азербайджанцы ожидаемо сбили, вероятно, не успев даже толком рассмотреть знаки на борту. Из-за линии фронта ничего хорошего не прилетает и скорость реакции имеет значение. Этот инцидент позволил добиться согласия Баку на ввод российских, так сказать, миротворцев в Азербайджан и отсрочить на какое-то время передачу ему Ханкенди (Степанокерта). Теперь россияне в Азербайджане собирают мины, которые они ранее дали армянам, в чем есть свой символизм и позитив.

Стратегия ракетных ударов с большого расстояния против Азербайджана не оправдала ожиданий и была заменена вертолетом-смертником.

Похоже, что Москва пыталась повторить этот трюк 16 марта в день годовщины аннексии Крыма, когда операция "Проверка" вошла в финальную стадию. В этот день российский вертолет "Ми-8", летевший на низкой высоте в 100 м, пересек в Сумской области границу и проник на 50 м вглубь Украины. Если бы его сбили, то для России это был бы настоящий праздник после хмурого 23 февраля, и не только один Песков погнал бы бурную "пургу". Но пилот вертолета, видимо, не захотел стать посмертно героем России и вовремя повернул домой. Все закончился лишь письмом МВД, которому подчинены погранвойска Украины, в ФСБ, которому подчинены погранвойска РФ, с просьбой прокомментировать произошедшее.

Второй раз Кремль опробовал стратегию "имени Примакова" в Сирии. Вечером 5 марта он нанес ракетные удары по двум нефтеперерабатывающим заводам и убил 28 человек. Затем 14 марта Кремль ударил ракетами с аэродрома "Квайрас" по городам Джераблус и Аль-Баб. Оба случая нельзя назвать прифронтовой перестрелкой. Турция 15 марта выразила протест РФ, но вряд ли этим все ограничится. Анкара готовит ответ Москве и нанесет его там и тогда, когда сочтет нужным, а не когда удобно Кремлю. Как показывает история, Эрдоган умеет ждать и выбирать момент.

Применение "стратегии Примакова" к Украине тоже может дать такой результат, которого совсем не хотят в Кремле. Об этом в Кремле догадываются. Поэтому пытаются выяснить для себя не только кто такой Байден, но также уровень готовности Украины к отражению нового вторжения и то, как далеко могут зайти США, останавливая РФ. Так же как в 2008 г. в Грузии или гораздо дальше. Байден, когда называл Путина убийцей, старался максимально развеять все сомнения Кремля на этот счет. Не факт, что ему это удалось, судя по реакции Путина. В Москве хотят верить, что Пекин ей поможет, если США зайдут слишком далеко, помогая Украине.

Кремль проверку США Китаем и проверку Китая Крымом предпринял 10 марта синхронно с текстом Примакова. В этот день в Крыму сел самолет с десантом китайских чиновников из Пекинской экспортно-импортной компании во главе с председателем ее совета директоров Чжао Каем.

Китайцы не камни, чтобы упасть с неба на Крым в формате атмосферной аномалии. Эту аномалию Москва готовила давно и приурочивала к годовщине аннексии, в том числе и для того, чтобы взбодрить приунывших россиян в Крыму. Десяток китайских ресторанчиков, которые могут открыться в Крыму, явно не компенсируют Москве затраты по организации этого визита. Мечтать, как Янукович, о том, чтобы сдать город Саки в аренду китайцам за обязательство построить там глубоководный порт, в Кремле, разумеется, могут. Но сейчас Москве было гораздо важнее посмотреть на реакцию США, ЕС и Великобритании на этот бизнес-десант в Крым и создать для всех, включая себя, иллюзию признания КНР аннексии полуострова РФ. Визит китайцев в Крым – это более имиджево, чем завоз туда каких-нибудь европейских и африканских мелких торговцев или коррумпированных депутатов областных парламентов.

Реакция США, ЕС и Великобритании была категоричной: эту аннексию мы не признаем никогда, даже под китайским соусом. Реакция Украины превзошла все ожидания Москвы и Пекина. Из Киева пригрозили, что Украина может стать 16 государством, которое признает Республику Китай на Тайване. При наличии двух Китаев можно дружить и торговать только с одним, а можно и с обоими, и делать это пафосно.

В Пекине быстро сообразили, что объявлять из-за этого торговую войну Украине, – себе дороже. Не только теряются почти 15 млрд. долларов суммарного украинско-китайского товарооборота, но также закрывается одна из ветвей нового "Шелкового пути" и портится весь его имидж. Потери России как страны-транзитера можно во внимание не принимать. Еще есть Турция, которая и так теснит Китай на рынке ширпотреба в Украине. Поэтому МИД Китая уже 15 марта миролюбиво попросил МИД Украины не политизировать этот визит и считать его лишь мелким бизнесом. Если очень хочется, то мелкой местью за "Мотор Січ".

В день, когда китайцы известили мир о своем бизнес-десанте в Крыму, США сообщили о большом турне своих дипломатов по странам Юго-восточной Азии. В него убыли главы Госдепа Энтони Блинкен и Пентагона Ллойд Остин. Аналитики назвали это подготовкой к юридическому оформлению коалиции Австралии, Индии, Южной Кореи, США, Тайваня и Японии против КНР. Один из итогов этого еще продолжающегося турне – заключение США с Японией договора, что ее Силы самообороны окажут военную помощь Республике Китай, если на остров вторгнутся войска КНР.

Вашингтон не делает ни для кого, в том числе и для Пекина, секрета из цели турне Остина и Блинкена. На Аляску в город Анкоридж для беседы с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном были приглашены член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, курирующий внешнюю политику, и глава МИД КНР Ван И. Как сообщал Пекин – эта встреча не официальные переговоры, а лишь обмен мнениями по инициативе американской стороны.

Встреча в Анкоридже состоялась 19 марта и в ней участвовал также Блинкен, изменивший ради китайцев график своих визитов. Встреча состояла из двух частей: публичной и закрытой для СМИ. На обвинения американцев по поводу геноцида уйгуров, притеснений гонконгцев, угроз Тайваню, нарушению прав человека в самой КНР и ее враждебных действиях против США китайцы отвечали в духе советской классики "У вас негров режут" и вы натравливаете на нас соседние страны. При этом обе стороны обвиняли друг друга в игре на публику и в нарушении протокола встречи. По данным ВВС, на закрытой части консультаций все это продолжалось, но в еще более прямолинейных выражениях. Общее резюме: США и КНР в Анкоридже серьезно разругались, чем ответили на вопрос Москвы: кто такой Байден, и вселили в нее надежду, что Китай ей поможет в случае чего.

Это было приятное утешение для нее после того, как Байден 17 марта назвал Путина убийцей. Если до встречи в Анкоридже у Москвы не было уверенности в том, что Пекин берет ее под свой патронат, почему Путин юлил и говорил: "Кто как обзывается, тот так называется". Теперь он может говорить резче и смелее. Разумеется, если не заподозрит, что встреча в Анкоридже – это театральная постановка для успокоения Кремля. Для выяснения этого 22 марта в китайском городе Гуйлине приземлился Лавров, чтобы поговорить с Ван И как участником консультаций в Анкоридже.

У Кремля смелости на большее, чем запустить через информагентство РБК фейк о том, что Путин подписал указ, запрещающий украинцам владеть недвижимостью и землей в Крыму, пока не хватило. На сайте президента РФ такой указ отсутствует. В Кремле боятся, что его публикация вызовет "адские санкции", и осторожно зондируют почву через РБК. Тайные указы президента и тайные законы – не новость на России.

Если Кремль осторожничает, то Примакову и Марии Захаровой позволено говорить прямо, поскольку Жириновского перед выборами в Госдуму в этом ограничили, чтобы не наращивал рейтинг. Поэтому Захарова и брякнула, что Крым якобы не может быть возвращен Украине, поскольку это противоречит конституции РФ. Ошибается, может, если действие конституции РФ прекратится в связи с роспуском РФ. Заодно прекратят свое действие и те тиранические законы, которые выпускает Госдума со скоростью взбесившегося принтера. Захарова вряд ли понимала всю глубину своих слов, когда их произносила.

Сергей Климовский, «Обозреватель»

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