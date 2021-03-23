На «Мисс Вселенная» от Лаоса поедет красавица с белорусскими корнями 1 23.03.2021, 9:45

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Кристина Ласасимма

Ее мама — родом из наших Лельчиц.

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная Лаос 2020» стала красавица с белорусскими корнями Кристина Ласасимма. Об этом сообщает издание «Беларусь и мир» со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Победа в страновом конкурсе, проводившемся виртуально, теперь дает девушке право представить свою страну на международном — «Мисс Вселенная 2020», который должен состояться 16 мая в городе Холливуд американского штата Флорида.

Эти мероприятия должны были пройти еще в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021-й.

Как сообщают лаосские СМИ, Кристина Ласасимма родилась в столице страны — Вьентьяне, но имеет белорусские корни. В частности, ее мама переехала сюда из Лельчиц Гомельской области.

Также известно, что девушка уже не в первый раз становится победительницей конкурсов красоты: в свое время она получила титул «Мисс Лаос 2012». Затем работала моделью в Таиланде.

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