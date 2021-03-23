Госкриминалзаказ 2 Татьяна Брицкая, «Новая газета»

23.03.2021, 10:05

2,866

Крейсер "Адмирал Кузнецов" на 35 судоремонтном заводе ОСК.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Как «Адмирал Кузнецов» и прочие флагманы ВМФ потопили бюджет России.

19 марта в Мурманске был арестован Евгений Зудин — гендиректор входящего в ОСК АО «10 Ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод». Он обвиняется в хищении 45 млн рублей при ремонте авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», не признает вину и намерен обжаловать свой арест.

Евгений Зудин

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения») было возбуждено 29 декабря прошлого года, а полиция в помещениях СРЗ проводила некие «оперативные мероприятия» еще в июле. Зудин, как сообщил СМИ его адвокат, о деле знал, тем не менее визит полицейских к нему в рабочий кабинет стал неожиданностью.

Обыск произошел 18 марта, сразу после него — предъявление обвинения.

Защита говорит о фабрикации и безуспешно настаивала в суде: действия Зудина относятся к предпринимательской сфере, что исключает заключение под стражу.

По версии же следствия, руководство предприятия смошенничало с калькуляцией, выполняя работы по субподряду «Звездочки». На СРЗ должны были очистить топливные танки «Кузнецова», для этого наняли неких крымчан, танки почистили, но якобы вместо фактически затраченных 13 тысяч нормо-часов в документах указали на 10 тысяч больше, что и составило сумму ущерба — те самые 45 млн рублей.

10 СРЗ находится в Полярном Мурманской области, на входе в Кольский залив Баренцева моря, в незамерзающей акватории Пала-губы с глубинами до 50 метров. С 1935 года предприятие ремонтирует субмарины, небольшие надводные корабли и суда обеспечения Северного флота. С 2010 года входит в «Объединенную судостроительную корпорацию». Среди заказчиков «Атомфлот», «Росатом», «РосРАО». Однако работники не первый раз жалуются в Гострудинспекцию на нерегулярную зарплату, а пару лет назад контрагенты подавали к заводу банкротный иск.

Евгений Зудин работает в должности гендиректора с 2015-го. При этом медийную известность предприятие приобрело в январе прошлого года, когда его пресс-секретарь Ольга Попова, комментируя в соцсетях публикацию местного информагентства о штрафе, наложенном на Зудина за долги по зарплате, назвала журналистов «тварями пиндосовскими».

После разразившегося скандала Попова извинилась, заявив: была расстроена, что репортеры не замечают успехов завода, «являющихся заслугой исключительно текущего руководства». При этом задержки зарплат сотрудникам Попова объяснила тем, что «со «Звездочки» не пришли деньги».

Ремонт «Кузнецова» мог бы стать для завода источником регулярных финансовых вливаний — и не только для него. Многострадальный авианосец славится тем, что в доке проводит больше времени, чем в походах. Последнее случившееся с «Адмиралом» несчастье — пожар, унесший две жизни, он произошел 6 декабря 2019-го во время нахождения на ремонте в Мурманске. Здесь корабль находился потому, что единственный пригодный для «Кузи» док годом ранее затонул — аккурат во время выхода из него авианосца.

В нынешний длительный ремонт, гордо названный модернизацией, «Кузнецов» встал сразу после единственного в своей жизни боевого похода в Сирию. Стоимость этой странной операции составила примерно 10 млрд рублей. «Кузя», внесенный американским изданием The National Interest в список худших авианосцев мира, пыхтел, дымил, как мазутная котельная, и полз со скоростью 9 узлов. После этого похода «Кузнецов» встал на замену котлов, которая должна избавить его от шлейфа черного дыма и усилить ход. Но почти сразу после громкого заявления руководства взявшейся за госконтракт «Звездочки» о полной готовности предприятия преобразить «гордость российского флота» «Кузнецов» получил 52 повреждения, в том числе взлетной палубы, при падении на корабль башенного крана в росляковском доке. Гибель дока стала едва ли не фатальной для самого корабля, который теперь негде доковать.

Крейсер "Адмирал Кузнецов" на 35 судоремонтном заводе ОСК.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

При этом уже после катастрофы, также унесшей две человеческие жизни, глава ОСК Алексей Рахманов заявлял о необходимости все же начать докование корабля летом 2021 года с тем, чтобы успеть в сроки передать его заказчику в 2022 году. Для этого ОСК за 23 с лишним млрд заказывала ремонт и модернизацию дока, но увязла в споре с подрядчиком. В итоге контракт был расторгнут. При этом подрядчик — компания «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» — пожаловался на ОСК и «Звездочку» в Генпрокуратуру и Совет безопасности.

Компания утверждала, что «Звездочка» заплатила лишь треть из обещанного аванса, не оплачивала фактически выполненные работы и задерживала предоставление проектно-сметной документации.

Восстановление авианосца после пожара ОСК оценила в 250 млн рублей — плюсом к 20 млрд, заложенным на его модернизацию изначально. При этом, как мы понимаем, выступающая заказчиком и на 100% государственная корпорация поручает их собственным дочкам (которые часто выступают единственными участниками торгов), а те, в свою очередь, перераспределяют средства между другими дочками все той же корпорации, изредка привлекая внешних субподрядчиков. Такая вот циркуляция бюджетных денег внутри замкнутой системы.

В год страна тратит на гособоронзаказ не менее полутора триллионов рублей, при этом, судя по объему регулярно возбуждаемых уголовных дел и количеству судебных исков, значительная часть этих денег падает в прорву.

Гособоронзаказ — дело в высшей степени непрозрачное, и эта понятная, в общем, секретность становится мутной водой для участников рынка, столь благоприятной для коррупции и мошенничества. Хочет ли и готово ли государство как основной распорядитель казенных денег навести на этом рынке хотя бы относительный порядок? В самом деле, чтобы бряцать оружием, нужно его хоть иногда чистить и смазывать — а судя по подробностям криминальных историй, боеспособность армии и флота начинает вызывать легкие опасения.

На основного игрока рынка — «Звездочку» — нередко жалуются, ставя в вину несвоевременность и неаккуратность платежей. Однако проблемы при этом случаются обычно у контрагентов. Уголовных дел против руководителей предприятий, работавших с ней по субподрядам гособоронзаказа, более чем достаточно. В качестве примеров можно упомянуть таких подрядчиков «Звездочки», как ООО «Северный партнер», ООО «Северный Гарант», ЗАО «СПТБ «Звездочка», ООО «Хаком», ООО «ДиаМАНТ», ОАО «ПГ «Новик», АО «КП «ЭРА», ООО «А.Л.Е.К.»…

В ноябре 2016 года в Полярном по обвинению в растрате 60 млн арестовали генерального директора ЗАО «Специальная производственно-техническая база Звездочка» Константина Хрюкина. Дело закончилось обвинительным приговором, при этом в своем пресс-релизе СК ссылался на совместную разработку Хрюкина ФСБ и «Объединенной судостроительной корпорацией».

К моменту возбуждения дела журналисты уже перестали путать эту, полярнинскую «Звездочку» с той, другой — северодвинской. А вот пятью годами раньше возбуждение дела против предыдущего директора мурманского судоремонтного предприятия Федора Барашко вызвало некоторое замешательство — и немедленные попытки северодвинского гиганта откреститься от токсичной «тезки». И совершенно напрасно: на момент ареста Барашко северодвинское предприятие владело 20% акций полярнинского ЗАО. А при создании фирмы в Мурманской области в 2003 году и вовсе выступило соучредителем. Но оперившись, Барашко стал демпинговать и перебивать контракты у материнской компании. А также перекупать специалистов у соседей — упомянутого нами и принадлежащего ОСК 10 СРЗ.

Против директора компании возбудили дело о хищении 65 млн при ремонте атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Позже Барашко вменили еще и уклонение от налогов на 31 млн рублей и растрату 5,3 млн рублей из средств самого «СПТБ Звездочка». Посадили его по совокупности на девять лет. Любопытно, что первоначально силовики говорили о намного большем ущербе и в публичных выступлениях вменяли Барашко не 65, а 265 похищенных миллионов, но в суде эта цифра не устояла, как и обвинения в том, что предприятие якобы без лицензии ремонтировало ядерные энергоустановки «Петра Великого» и некоей АПЛ.

Фото: star.ru

Дела также возбуждали против двух офицеров, подписавших акты приема ремонтных работ на крейсере «Петр Великий». Начальника военного представительства Минобороны капитана 2-го ранга Виталия Вагиса подозревали в халатности, а командира электромеханической боевой части крейсера капитана 1-го ранга Владимира Таякина — в превышении должностных полномочий. Здесь также фигурировала цифра в 265 млн. Дальнейшую судьбу офицеров и их уголовных дел нам установить не удалось. По крайней мере, сообщений об обвинительных или оправдательных приговорах в официальных источниках не обнаружено.

Возбуждалось дело и против руководства еще одного частного судоремонтного предприятия — первый замгендиректора промгруппы «Новик», бывший заместитель командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал в отставке Юрий Байло в 2016 году был признан виновным по уголовному делу о незаконном предпринимательстве при ремонте корабля Северного флота «Оленегорский горняк». Суд установил, что в 2013 году ОАО «Промышленная группа «Новик» в качестве субподрядчика без лицензии ремонтировало БДК. В тот момент компанией «Новик» руководил депутат Госдумы от «ЕР» Алексей Лященко, он к ответственности не привлекался. Байло же был освобожден от наказания за истечением срока давности, но через три года аналогичный приговор получил уже в Вилючинске: там речь шла о ремонте судов Тихоокеанского флота, а именно — о сервисном обслуживании «Новиком» шахт стратегических подводных ракетоносцев без лицензии Минпромторга.

После мурманского дела Байло обращался в Конституционный суд РФ, требуя признать ч. 1 статьи УК «Незаконное предпринимательство» противоречащей Конституции, но получил отказ.

Чуть раньше БДК «Оленегорский горняк» уже попадал в криминальные сводки, когда в 2009-м были задержаны начальник юридической группы Управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения Военно-морского флота РФ полковник юстиции Игорь Первушин и заместитель генерального директора НПО «Волго» Василий Якубенко.

Якубенко инкриминировали передачу Первушину полумиллиона рублей как «вознаграждение за объективность» при составлении отчета на имя министра обороны. Ранее НПО «Волго» выиграло тендер на ремонт «Оленегорского горняка», за которого боролся мурманский 35 СРЗ (дочка ОСК).

Впрочем, и сам 35-й завод вскоре попал в скандальную историю. В 2013 году мурманские следователи возбудили уголовные дела в отношении руководства ФГУП «Центр судоремонта «Звездочка» по подозрению в многомиллионных хищениях. Один из эпизодов — госконтракт от Минобороны на 1,5 млрд на ремонт сухогрузного транспорта «Яуза» на снежногорском «СРЗ Нерпа», далее — дноуглубительные работы на «Севмаше» для достройки морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная». И наконец, многочисленные нарушения при обслуживании кораблей СФ на мурманском З5 СРЗ. В частности, как сообщал ТАСС, на морском самоходном плавучем кране и судне КИЛ-146 вместо новых были установлены старые агрегаты. Также в вину заводу были поставлены нарушенные сроки ремонта «Кузнецова», многочисленные хищения при его ремонте и установка на этом корабле контрафактного оборудования почти на 5,5 млн рублей.

В рамках этого дела в июле 2015 года обыски прошли на оборонной судоверфи «Звездочки» в Северодвинске и в квартирах руководителей предприятия Владимира Никитина и Николая Калистратова. В 2019 году бывший замначальника отдела строительства кораблей центра судоремонта «Звездочка» Владимир Пантелеев был приговорен к пяти годам колонии общего режима за мошенничество на 60 млн рублей. По версии обвинения, он заключил с подконтрольными фирмами-однодневками фиктивные договоры на 60 млн на поставку судового оборудования за соответствующую оплату. На самом деле эти комплектующие для судов безвозмездно передали «Звездочке» со складов ВМФ.

В итоге между военным ведомством и судоремонтным гигантом наступило явное охлаждение. В 2019 году «Звездочка» взыскала в суде с МО более 6,7 млрд рублей по долгам за ремонт субмарины «Подмосковье». И вскоре попала в реестр недобросовестных поставщиков — его внесла туда ФАС после расторжения Минобороны контракта на сервисное обслуживание и ремонт кораблей Северного флота. Договор был заключен 30 декабря 2010 года, а расторгнут в московском арбитраже 10 лет спустя, его сумма составляла более 100 млн. В декабре арбитражный суд отклонил требование «Звездочки» об исключении из черного списка. Сейчас в арбитраже слушается иск Минобороны к предприятию почти на миллиард рублей.

Татьяна Брицкая, «Новая газета»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».