Британия усиливает присутствие в Черном море 23.03.2021, 10:17

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Будет укреплено сотрудничество с Болгарией, Грецией, Румынией, Турцией и Украиной.

В рамках модернизации вооруженных сил Британия планирует активизировать свое присутствие в Арктике и на Балканах, а также в Балтийском, Средиземном и Черном морях. Об этом говорится в плане реформирования британских вооруженных сил, представленном в понедельник, 22 марта, Минобороны страны.

"Мы расширим наше присутствие в черноморском регионе, на Крайнем Севере, на Балтике и в Западных Балканах (где мы реализуем новую региональную инициативу по подготовке войск союзников). Присутствие будет построено в рамках многосторонних групп", - указано в документе.

Отмечается, что Соединенное Королевство намерено действовать активнее в упомянутых регионах. В связи с этим будет укреплено сотрудничество с Болгарией, Грецией, Румынией, Турцией и Украиной в обеспечении "свободы навигации и безопасности" в Черном море.

"Крупные инвестиции в новое поколение фрегатов противолодочной обороны и улучшение оперативной совместимости с силами союзников, включая США, Францию, Норвегию и Нидерланды, гарантируют, что Соединенное Королевство сохранит свою историческую роль", - говорится в плане.

Напомним, неделю назад Британия представила Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанный на период до 2030 года. В документе наиболее актуальной угрозой безопасности Европы названа Россия.

На это в Москве заявили, что "Россия угрозой не является" и позиционировать так РФ неприемлемо.

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