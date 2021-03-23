Mr Freeman выпустил новый ролик в поддержку перемен в Беларуси 2 23.03.2021, 10:24

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Белорусы обязательно победят.

Команда веб-сериала Mr. Freeman выпустила ролик в поддержку сторонников перемен в Беларуси, пишет телеграм-канал vybory_smotr.

«Часть команды Фримана и студии Toonbox живет и работает в Беларуси. Мы внимательно следим за тем, что там происходит. И мы поддерживаем: свободу слова, свободу собраний, честные выборы и другие простые человеческие свободы, не ущемляющие прав других граждан», — пишут авторы видео.

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