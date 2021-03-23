Лось Путина 3 Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

23.03.2021, 10:47

4,204

фото: ap

Ничего своего — и все равно не работает!

Показушная фотосессия президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу стала самым обсуждаемым событием в российском сегменте интернет на минувших выходных. Пользователи социальных сетей подмечали множество деталей, выдающих режесированность и натянутость этой встречи, призванной, в первую очередь, сообщить россиянам, что их "национальный лидер", больше года как не покидающий свой бункер в Ново-Огарево без острой надобности – жив.

Но меня в этой фотосессии больше всего заинтересовало то транспортное средство, на котором Путин и Шойгу демонстративно перемещались по заснеженному лесному бездорожью. Многие ошибочно приняли вездеход, на котором президента России катали по тайге, за шведский Bandvagn 206 (BV-206), но в действительности им оказался российский ГАЗ-3351 "Лось". После того, как выяснилось, что президент России рассекал по тайге на российском двухосном вездеходе, ура-патриотизм в российском сегменте взмыл кострами до небес. И не его кустарная сборка салона, попавшая в кадр, и даже не хлопающаяся при езде дверца, не испортили общего восприятия от поданного на блюдечке с голубой каемочкой "величия".

Но, как вы понимаете, если бы все было так просто, я бы не стал уделять внимания данному событию и непосредственно вездеходу "Лось". Дело в том, что российский ГАЗ-3351 "Лось" и вправду является точной копией разработанной Haegglunds модели BV-206, серийно выпускаемой с 1974 года!

При этом на точной копии шведского вездехода, без малого 50-летней давности, из российского, разве что металл, из которого его собрали. Например, дизельный двигатель "Лося" — это Steyr-Daimler-Puch, автоматическая коробка передач — это Daimler W5A 580 и т.д.

Фото: ТРК "Звезда"

Примечательно то, что, несмотря на начатое в 2012 году серийное производство этих машин, в первую очередь, для нужд МО РФ, как основной транспортной единицы в арктических условиях (грубо говоря – для интервенции в Арктику), вездеход оказался крайне капризным и ненадежным. То есть, по факту, россияне не смогли даже скопировать нормально то, что уже 50 лет без проблем эксплуатируется. Санкции же и ограничение поставок высокотехнологичной продукции в Россию и вовсе поставили "Лося" в стойло.

В начале 2020 года Россия даже планировала привлечь на свою территорию компанию Bosch Rexroth с ее моделью BV-206, тот самый шведский кузов унифицированного нулевого габарита, копией которого является ГАЗ-3351 "Лось". Но желания так и остались пока желаниями, несмотря на то, что в управлении Bosch Rexroth также имелись лоббисты российских интересов, продвигавшие эту идею.

Таким образом, "Лось", на котором рассекал по тайге Путин, и вправду заслуживает особого внимания. Ведь он является квинтэссенцией всего традиционно российского. Во-первых, полностью скопированный проект с западного оригинала. Во-вторых, не имеет в своей основе важных силовых элементов и узлов российского производства. В третьих, машина толком не работает и ломается чаще, чем вездеход вообще заводится.

Проще говоря, ничего своего, родного, и все равно – не работает!

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».