Борьба с коронавирусом: в Праге бездомных поселят в роскошном отеле
- 23.03.2021, 10:58
Решение приняла мэрия города.
В столице Чехии Праге в рамках борьбы с коронавирусом бездомных поселят в роскошном отеле.
Соответствующее решение приняла мэрия города, сообщает dw.com.
В отеле бездомные, у которых обнаружили коронавирус, смогут дождаться выздоровления, а те, кто мог контактировать с зараженными, — пожить в изоляции.
Как сообщила замдиректора городского центра социальных услуг Людмила Томешова, тем, кто разместился в отеле, предложили трехразовое питание, полное медицинское обслуживание и другие удобства — до выздоровления.
В Чехии зафиксировали более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли 24 810 пациентов.