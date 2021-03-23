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Борьба с коронавирусом: в Праге бездомных поселят в роскошном отеле

  • 23.03.2021, 10:58
Борьба с коронавирусом: в Праге бездомных поселят в роскошном отеле

Решение приняла мэрия города.

В столице Чехии Праге в рамках борьбы с коронавирусом бездомных поселят в роскошном отеле.

Соответствующее решение приняла мэрия города, сообщает dw.com.

В отеле бездомные, у которых обнаружили коронавирус, смогут дождаться выздоровления, а те, кто мог контактировать с зараженными, — пожить в изоляции.

Как сообщила замдиректора городского центра социальных услуг Людмила Томешова, тем, кто разместился в отеле, предложили трехразовое питание, полное медицинское обслуживание и другие удобства — до выздоровления.

В Чехии зафиксировали более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли 24 810 пациентов.

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